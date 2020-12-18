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Москва

«Главный страх НАТО?» National Interest оценил российскую систему ПРО 

РИА Новости и ещё 1 22 минуты назад
NI оценил российские С-400
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Американский журнал National Interest оценил российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
Издание озаглавило статью вопросом, является ли система ПРО с использованием именно этих российских ЗРК "главным страхом НАТО".
NI отмечает, что С-400 многократно превосходит предыдущие системы С-300 по характеристикам и возможностям. Согласно материалу издания, С-300 — это система ПВО большой дальности, в то время как новейший российский комплекс намного более универсален и, благодаря четырем различным типам ракет, способен поражать цели как на ближних, так и на дальних дистанциях.
С-400 может одновременно поражать до 80 целей и 160 управляемых ракет, что становится особенно важным из-за распространения использования беспилотных летательных аппаратов, объясняет автор материала.
Кроме того, издание добавило, что за последнее десятилетие России удалось подписать множество крупных экспортных контрактов на этот ЗРК. Как указывает издание, среди известных заказчиков С-400 присутствуют такие страны как Китай, Турция и Индия, а Ирак, Египет, Вьетнам Катар и Саудовская Аравия в последние годы также проявили интерес к покупке системы ПРО.
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Оружие , Армия , В мире , НАТО
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