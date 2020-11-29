В Британии заявили о перехвате российских самолетов

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Военно-воздушные силы Великобритании сообщили о перехвате двух российских самолётов Ту-142, которые совершали полёт рядом с воздушным пространством Соединённого Королевства.

«Истребители Typhoon королевских военно-воздушных сил (RAF) были подняты сегодня утром на перехват российских военных самолётов, находившихся в международном воздушном пространстве рядом с воздушной границей Великобритании», — говорится в сообщении.

Уточняется, что британские военные перехватили два российских самолёта Ту-142.

В ВВС заявили, что военные самолёты из России «могут представлять угрозу другим участникам полётов» в загруженном воздушном пространстве над Северным морем.