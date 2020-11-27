Карабахский сценарий: Украина нанесла первые удары

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Киевский режим задействовал ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 турецкого производства на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области в ходе учений, сообщил 27 ноября Telegram-канал «Военный обозреватель».

По его данным, также использовались противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin производства США.

Согласно сценарию учений, военные действовали в городских условиях на фоне применения противником средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Сочетание Bayraktar TB2 и Javelin на маневрах фактически имитировали карабахский опыт ВС Азербайджана и взаимодействие тех же БПЛА с ПТРК Spike-ER», — отмечается в публикации.

25 ноября стало известно, что Украина не прочь реализовать «нагорно-карабахский сценарий» против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Сообщалось, что на линию соприкосновения в Донбассе уже перебросили турецкие ударные беспилотники в количестве шести штук.