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Американский генерал призвал разместить гиперзвуковое оружие США в Азии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 36 минут назад
Генерал США призвал разместить оружие в Азии
Фото: ЕРА
В Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана нужно разместить гиперзвуковое оружие, заявил командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Кеннет Уилсбэк.
Уилсбэк заявил, что хочет иметь в своем распоряжении такое оружие, от которого «чрезвычайно сложно защищаться» и которое позволяет «держать цели под угрозой при минимальном подлетном времени». По словам генерала, военные США «находятся на пути к созданию этих вооружений в своих планах закупок». При этом Уилсбэк отметил, что не решил, какие именно гиперзвуковые системы «будут отвечать» его «требованиям». Он заявил: «Подожду, чтобы посмотреть, как идут испытания» — передает ТАСС.
Напомним, Россия, сконцентрировав ресурсы на гиперзвуковой тематике, обошла США в этой сфере. Однако в США озвучивают агрессивные планы перехода на новые виды оружия — в том числе гиперзвуковое. В Пентагоне оценили угрозу российского гиперзвукового оружия. Советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон в случае надобности отправит в Европу гиперзвуковые ракеты средней и меньшей дальности для «сдерживания» России.
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Комментарии
Оружие , Армия , Роберт О'брайен , Пентагон , ИТАР-ТАСС , США
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