Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В России изучат вопрос ужесточения правил оборота оружия 

Lenta.ru и ещё 1 15 минут назад
В РФ задумали ужесточить правила оборота оружия
Фото: Денис Гришкин / Агентство «Москва»
Государственная Дума изучит вопрос об ужесточении правил оборота оружия в России. Речь идет об уравнивании требований к владению нарезным и гладкоствольным оружием, поскольку разница между технологиями их производства нивелировалась. Об этом сообщают «Известия».
Как пишет издание, на портале госзакупок было размещено техзадание исследования Госдумы «Совершенствование законодательного регулирования оборота гражданского оружия и патронов к нему».
Сегодня рынок гражданского оружия ограничен требованиям к его владельцам, которые должны иметь пятилетний стаж использования гладкоствольного оружия. В 1990-е годы производители стали предпринимать усилия для обхода этого ограничения. В частности, они стали использовать технологию овально-винтовальной сверловки ствола. Благодаря ей обеспечивается высокая скорость пули, повышается кучность и точность стрельбы. За счет этого «условно гладкоствольное» оружие приближено к нарезному. Таким образом, обязательный пятилетний стаж владения гладкоствольным оружием превращается в юридическую фикцию.
В ходе исследования МГУ проведет анализ и разработает предложения по усовершенствованию регулирования оборота гражданского оружия и патронов. Речь может идти о новых ограничениях для владения гладкоствольным оружием, пояснили в Госдуме. Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный объяснил, что необходимо понять, близки ли по своим параметрам гладкоствольное и нарезное оружие, и, исходя из этого, станет ясно, нужно ли вводить те или иные ограничения.
«Логика такого регулирования в том, что гражданам, прежде чем начать заниматься высокоточной стрельбой, лучше сначала наработать навыки на гладкоствольном оружии и заслужить доверие контролирующих органов своим безупречным соблюдением всех правил в течение пяти лет», — разъяснил парламентарий.
В июле стало известно, что Росгвардия до конца 2020 года получит специальную IT-платформу, с помощью которой сможет следить за всем гражданским оружием в стране. Она позволит отслеживать стрелковое оружие от завода до прилавка, также она упростит покупку, хранение и выдачу разрешения. Планируется, что будет создано мобильное приложение для iOS и Android, а все владельцы оружия получат единую пластиковую карту.
Видео дня. В Сиэтле начались протесты после закрытия предвыборных участков
Последние новости
Байден побил рекорд по числу полученных голосов Байден побил рекорд по числу полученных голосов Трамп поздравил своих избирателей с победой Трамп поздравил своих избирателей с победой В Азербайджане обнаружили запрещенные ООН армянские снаряды В Азербайджане обнаружили запрещенные ООН армянские снаряды
Комментарии 2
Оружие , Армия , Политика , Анатолий Выборный , Росгвардия , МГУ , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
04:25
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде
00:46
Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде
В мире
Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России
00:26
Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и попал на видео
01:10
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и попал на видео
Беспорядки в Вашингтоне попали на видео
01:10
Беспорядки в Вашингтоне попали на видео
Спасение трехлетней девочки из-под завалов в Измире попало на видео
02:19
Спасение трехлетней девочки из-под завалов в Измире попало на видео
Гигантские волны на одной из самых опасных площадок Сочи попали на видео
00:13
Гигантские волны на одной из самых опасных площадок Сочи попали на видео
Инспектор ГИБДД бегом догнал пьяного водителя и попал на видео
00:29
Инспектор ГИБДД бегом догнал пьяного водителя и попал на видео
Последствия обстрела Степанакерта попали на видео
00:50
Последствия обстрела Степанакерта попали на видео
Разгромленную колонну элитного спецназа Азербайджана показали на видео
00:33
Разгромленную колонну элитного спецназа Азербайджана показали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение