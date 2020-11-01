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Гиперзвуковую ракету «Циркон» запустят на тысячу километров на испытаниях 

News.ru и ещё 1 55 минут назад
Проверка на дальность: новейшую ракету «Циркон» ждет запуск
Фото: facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press
Гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» на испытаниях, запланированных на ноябрь, будет запущена на дальность около тысячи километров по имитирующей корабль противника цели, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Цель будет представлять собой морской щит, имитирующий корабль, передаёт ТАСС.
Гиперзвуковой «Циркон» по плану ноябрьского испытательного пуска должен преодолеть расстояние порядка тысячи километров. Стрельба будет вестись с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», — сообщил инсайдер.
Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Горшков» до конца 2020 года произведёт ещё три испытательных пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон». В ходе лётных испытаний ракеты, начавшихся в 2015 году, все три пуска с «Адмирала Горшкова» предусматривают реальное поражение морских или наземных мишеней, писал NEWS.ru ранее.
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Оружие , Армия , ИТАР-ТАСС , Москва
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