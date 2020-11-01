Проверка на дальность: новейшую ракету «Циркон» ждет запуск

Гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» на испытаниях, запланированных на ноябрь, будет запущена на дальность около тысячи километров по имитирующей корабль противника цели, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Цель будет представлять собой морской щит, имитирующий корабль, передаёт ТАСС.

Гиперзвуковой «Циркон» по плану ноябрьского испытательного пуска должен преодолеть расстояние порядка тысячи километров. Стрельба будет вестись с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», — сообщил инсайдер.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Горшков» до конца 2020 года произведёт ещё три испытательных пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон». В ходе лётных испытаний ракеты, начавшихся в 2015 году, все три пуска с «Адмирала Горшкова» предусматривают реальное поражение морских или наземных мишеней, писал NEWS.ru ранее.