В США оценили угрозу гиперзвукового оружия России

Гиперзвуковое оружие стран-соперников, включая Россию , бросает вызов системам раннего предупреждения США , заявил генерал ВВС Глен Ванхерк, глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США (USNORTHCOM).

Выступая на саммите по гиперзвуковому оружию в Вашингтоне, Ванхерк напомнил, что Россия и КНР разрабатывают гиперзвуковое оружие, причем российская межконтинентальная баллистическая ракета "Авангард" уже поставлена на вооружение.

"Оборона от гиперзвукового оружия не идет в ногу с продвижением оборонного потенциала… Гиперзвуковое оружие противников с потенциалом независимого маневрирования бросают вызов прежним версиям систем раннего предупреждения министерства обороны (США)", — цитирует генерала пресс-служба Пентагона.

Он заявил, что ядерная триада остается основой обороны, но нужно думать не только о возмездии, сколько о воспрепятствовании доступа противника к театру боевых действий, предупредил командующий NORAD.

Оборона от гиперзвукового оружия при этом не требует принципиально новых технологий, существующих достаточно, сказал он.

Командующий NORAD заявил, что Пентагон "идет в правильном направлении", разрабатывая загоризонтные радары и сенсоры, в том числе и в космосе, работающие с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения.

Он напомнил, что Агентство ракетной обороны и Космические силы США разрабатывают спутники космического базирования для отслеживания гиперзвукового оружия.