"Крупнейший покупатель российских вооружений — США"

Star (Турция), заподозривший американцев в скрытых намерениях. Более того, многие страны альянса используют российское оружие, и США, по его мнению, «впереди планеты всей». Почему США недовольны приобретением Турцией С-400, тогда как Греция , такой же член НАТО , приобрела С-300 еще 24 года назад? Такой вопрос задает автор издания, заподозривший американцев в скрытых намерениях. Более того, многие страны альянса используют российское оружие, и США, по его мнению, «впереди планеты всей».

Фото: © flickr.com, The U.S. Army © flickr.com, The U.S. Army

Мы провели испытания систем противовоздушной обороны С-400. И определенное крыло в США снова всколыхнулось. Что говорят? Говорят, что мы не сможем интегрировать эту систему в системы НАТО, частью которых мы являемся Вот, собственно, и все Но мы этого не делаем. И говорили об этом тысячу раз. Мы будем использовать систему С-400 самостоятельно. Что еще?.. Все.. В конце концов, если на наши территории будет совершен воздушный налет или запущена ракета, данная система нас защитит. А если они говорят: «Нет, не размещайте», — и при этом не могут предложить разумное основание, тогда мы задаемся вопросом: «Что такое, вы собирались на нас напасть и поэтому обеспокоены?..»

Что ж Давайте говорить конкретнее. Дело в деньгах? Если вопрос в этом, то здесь внимание Мы не прекращаем торговлю с миром из-за покупки С-400 Не паникуйте Смотрите, Турцию пытаются исключить из проекта F-35, в котором мы являемся партнером-производителем. Это рациональная позиция? Нет Кроме того, перед покупкой «Пэтриот» (Patriot) мы тоже никогда не захлопывали двери. Даже откровенно говоря, если бы США в свое время не увиливали бы от продажи Турции «Пэтриот», вопрос С-400, возможно, даже никогда бы не возник на столе. Это не моя точка зрения Президент США Трамп сам сказал об этом в Осаке «Мы допустили ошибку, не продав Турции „Пэтриот", — заявил американский лидер. — Поэтому Эрдогану пришлось пойти и купить С-400, не сердитесь на него» Но все-таки. Мы все еще можем купить «Пэтриот» Здесь проблем нет Если будет достигнут компромисс по таким вопросам, как цена, передача технологий, условия совместного производства, покупка «Пэтриот» не снимается с повестки дня

И не только «Пэтриот» Мы подписали соглашение о сотрудничестве с франко-итальянским консорциумом «Евросам» (Eurosam) по разработке и производству систем противовоздушной и противоракетной обороны большой дальности Есть подписи наших компаний «Аселсан» (Aselsan) и «Рокетсан» (Roketsan) Мы говорили, что будем покупать системы защиты от самолетов-невидимок, беспилотных летательных аппаратов и ракет. Иными словами, мы не прекращаем торговлю со странами — членами НАТО из-за покупки С-400 у России Тогда в чем проблема? Пусть никто не говорит, что «страна — член НАТО не может использовать российское оружие». Потому что это — чудовищное вранье Многие члены НАТО, прежде всего Греция, уже много лет используют всевозможное российское оружие. Греция приобрела систему противовоздушной обороны С-300, хотя является союзником по НАТО, к тому же с прицелом исключительно на Турцию, 24 года назад. Кто возражал? Кто ей сказал: «Ты не можешь использовать российские системы противовоздушной обороны против Турции, которая тоже является страной — членом НАТО!» Никто Греция не только сама купила системы, но и обеспечила получение этих ракет греческой администрацией Южного Кипра и таким образом интеграцию систем противовоздушной обороны двух стран.

Дело не только в Греции и не только в С-300

Многие страны — члены НАТО уже много лет используют самые разные виды российского оружия

Рассмотрим, в каких еще странах есть российские вооружения

Ракеты С-300 в Греции, Болгарии, Словакии С-200 и С-125 в Болгарии, Польше Системы «Град» и танки Т-72 в Болгарии, Венгрии, Хорватии, Польше, Румынии Боевые вертолеты Ми-24 и истребители МиГ-29 в Польше, Чехии, Словакии

А хотите самое поразительное?.. Как вы отнесетесь к тому, что крупнейший покупатель российского оружия — США Да, вы правильно прочитали Я сказал «США» Практически все оружие, переданное курдским террористическим формированиям в Сирии в объеме 5 тысяч грузовиков, было закуплено у России. В числе этих вооружений были и усовершенствованные управляемые ракеты. США к настоящему моменту заплатили российским компаниям миллиарды долларов. Более того, эти вооружения были переданы террористической организации, и террористы получили современное оружие