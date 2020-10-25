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Названа дата вступления в силу Договора о запрете ядерного оружия

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
11 минут назад
Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) вступит в силу 22 января 2021 года, сообщила Международная кампания по запрещению ядерного оружия(International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).
Когда заработает договор о запрете ядерного оружия
Фото: ТАССТАСС
«Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали 50 стран. Он вступит в силу 22 января 2021 года», – говорится в заявлении, передает ТАСС.
Последней страной, ратифицировавшей договор, в субботу стал Гондурас. За день до него договор ратифицировали Ямайка и Науру. Договор вступит в силу через 90 дней после сдачи на хранение 50-й ратификационной грамоты.
До принятия ДЗЯО ядерное оружие было единственным видом оружия массового уничтожения, не запрещенным в рамках международного права, несмотря на «катастрофические гуманитарные последствия». «Это новая глава в сфере ядерного разоружения. Благодаря десяткам лет активной работы было достигнуто то, что многие считали невозможным: ядерное оружие запрещено», – заявила исполнительный директор ICAN Беатрис Фин.
Договор о запрещении ядерного оружия был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются «никогда и ни при каких обстоятельствах» не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также не применять его или угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.
ICAN представляет собой коалицию общественных организаций более чем из 100 стран. В 2017 году она была удостоена Нобелевской премии мира «за привлечение внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и невероятные усилия, направленные на то, чтобы добиться принятия договора о запрете подобного оружия».
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