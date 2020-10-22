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Россия продаст Китаю 121 вертолет 

Lenta.ru 1 час назад
Россия продаст Китаю 121 вертолет
Фото: ТАСС
Россия продаст Китаю 121 вертолет, сообщает блог bmpd в LiveJournal, ссылаясь на отчет «Ростеха» за 2019 год.
Утверждается, что соответствующий контракт Москва и Пекин подписали в том же году. В документе говорится, что Россия поставит Китаю 68 вертолетов Ми-171 (включая модернизированные Ми-171E), 18 единиц Ми-171Ш (военно-транспортных), 14 машин Ми-171 (с двигателем ВК-2500) и 21 вертолет «Ансат».
В феврале военный аналитик Бабак Тагвей опубликовал в Twitter видео сверхнизкого полета Ми-24 ВВС Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.
В сентябре 2018 года вице-премьер Юрий Борисовзаявил, что Россия преодолела зависимость от украинских двигателей для боевых вертолетов.
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Оружие , Армия , Ростех , Китай , Москва , Пекин
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