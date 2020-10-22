Россия продаст Китаю 121 вертолет 

Утверждается, что соответствующий контракт Москва и Пекин подписали в том же году. В документе говорится, что Россия поставит Китаю 68 вертолетов Ми-171 (включая модернизированные Ми-171E), 18 единиц Ми-171Ш (военно-транспортных), 14 машин Ми-171 (с двигателем ВК-2500) и 21 вертолет «Ансат».

В феврале военный аналитик Бабак Тагвей опубликовал в Twitter видео сверхнизкого полета Ми-24 ВВС Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.