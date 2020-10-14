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Новые российские воздушные пункты управления войсками, получившие название самолетов "судного дня", будут построены на базе Ил-96-400М, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в самолетостроительной отрасли.

По данным источника, было принято решение перенести пункты управления с Ил-80 на самолетостроительной отрасли. Подобная замена позволит продлить время боевого дежурства самолета и увеличить зону охвата управления войсками, отметил источник.

Воздушные пункты управления войсками начали называть самолетами "судного дня" в США, так как предполагается, что они будут использованы в случае уничтожения наземных командных пунктов при ядерной войне.