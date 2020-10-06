Британцы научились «блокировать» ЗРК С-400 «Триумф»

В прошлом месяце издание The Drive писало, что самолеты RC-135V/W, Airseeker и Sentinel R1, предназначенные, в частности, для проведения электронной разведки, могли, находясь вблизи Крыма
, собирать сведения, каким образом интегрированные системы российской ПВО и иные узлы управления и контроля реагируют на бомбардировщики. В публикации отмечалось, что сентябрьские полеты проводились для определения параметров электромагнитного излучения различных радаров, которые составляют системы ПВО России в Крыму, например, С-400 «Триумф». Кроме того, это происходило для раскрытия боевого порядка подобных комплексов.