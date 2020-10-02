«Кавказ-2020»: вы ещё «Змея Горыныча» не видели

Обычно, когда предлагаются две новости – плохая или хорошая, для начала выбирают не самую лучшую, в надежде, что вторая «подсластит пилюлю». Начнем с плохой – оборонный бюджет России сокращается. Тут и COVID-19 вмешался, и с нефтью не всё ладится, да и в мире не всё спокойно. В общем, Минфин выделение денег военным поджал и предложил сократить финансирование госпрограммы вооружений на 5 процентов в течении трёх лет. Речь может идти о секвестировании оборонных расходов примерно на 225 миллиардов рублей.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС Минобороны РФ/ТАСС

Новость, действительно, не особо радостная, тем более, что экономить государство собирается не только на армии, но и прочих статьях бюджета. Как тут не вспомнить ставшую крылатой фразу экс-премьера российского правительства Дмитрия Медведева , про то, что денег, мол, нет, но вы держитесь. Было бы за что держаться. Однако, как выяснилось, задел-то какой-никакой всё-таки есть и вполне сможет позволить Вооруженным силам не снизить планку обороноспособности. Собственно, это и есть вторая новость, которая может считаться позитивной. Армия смогла за последние годы в значительной степени обновить свой арсенал и выйти на лидирующие позиции во всём мире.

Официально учения «Кавказ-2020» завершились ещё 26 сентября, о чём и было доложено, однако на зимние квартиры войска Южного военного округа вернулись лишь в первых числах октября. Пушки зачехлены, танки помыты, а у солдата, как положено, выходной. После нынешних манёвров в армейских боксах и на площадках хранения заметно прибавилось новой техники и вооружений, многие образцы были впервые представлены и апробированы именно в ходе прошедших учений. Чем же пополнился арсенал Вооруженных сил России?

Сказочный персонаж огнедышащего Змея Горыныча всем хорошо известен, в армии же такое название прижилось для установки дистанционного разминирования УР-77 «Метеорит», которая эксплуатируется в войсках более 40 лет. Эффективно использовалась она и в Сирии , где правительственным войскам было передано несколько таких установок («СП» рассказывала об этом 10 августа 2017 года). Сейчас «Змей Горыныч» появился уже в новом, более совершенном исполнении – УР-15 «Метеор». Его поставили на шасси хорошо зарекомендовавшей себя БМП-3 дополнив новыми уникальными агрегатами в виде электротрансмиссии с аккумуляторами-накопителями, которые позволяют многотонной машине проезжать три километра практически бесшумно и скрытно выходить на огневые позиции. Это достаточно важная особенность, ведь УР работает на передовой, в зоне прямого поражения противника.

Усиленные заряды разминирования помещены в защищенную поднимаемую установку. «Змея Горыныча» защищает противоминная электромагнитная приставка, а также элементы комплекса активной защиты, нейтрализующие противотанковые боеприпасы противника. Оснастили машину и дистанционно-управляемой пулемётной установкой для борьбы с наземными и воздушными целями. Ну, а принцип действия остался прежним – УР выстреливает на расстояние в 500 метров заряд в виде начиненной тротилом стометровой ленты, которая по команде оператора подрывается в нужном месте, детонируя противотанковые и противопехотные мины. В результате одного выстрела образуется проход в минном поле шириной в 6 метров и длиной до 90 метров. Со стороны это выглядит очень эффектно, когда в поле прокатывается полоса огня с разрывали, будто действительно Змей Горыныч полыхнул.

Своеобразным «конкурентом» для «Змея Горыныча» станет инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие», с тем отличием, что она «высаживает» минные поля, а не уничтожает их. На учениях «Кавказ-2020» её успешно испытали и, как ожидается, уже в следующем году она начнет поступать на вооружение инженерных войск. «Земледелие» способно создавать минные заграждения нужной конфигурации на удалении до 15 километров – за счёт реактивных снарядов, которые доставляют мины до заданного места. Для этой системы на тульском НПО «Сплав» были разработаны и произведены высокоточные боеприпасы – корректируемые ракеты, позволяющие максимально точно выставить мины в тылу противника или на передовой.

Ещё одним «хитом» учений «Кавказ-2020» стала «Тосочка» – новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2. Её особенностью считается шквалистый огонь реактивных снарядов в термобарическом снаряжении, которые выжигают бронетехнику противника. Не случайно её предшественница ТОС-1А имела название «Солнцепёк». Новая система получила улучшенные характеристики по дальности, мощности и точности зажигательных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнём полностью автоматизированы. «Тосочка» оснащена краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине. Ещё на ТОС-2 установлена радиоэлектронная защита от высокоточного оружия.

Вот вроде не назовёшь новичком боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», а «обкатали» её впервые именно на учениях «Кавказ-2020». Когда на полигон «Капустин Яр», где проходил один из этапов манёвров, прилетел президент Владимир Путин , которого сопровождал министр обороны Сергей Шойгу , начальник Генштаба Валерий Герасимов поведал о судьбе этой машины. «Терминатор» создали лет десять назад, но она не использовалась. А потом мы с министром посмотрели её и решили принять на вооружение. Там четыре ПТУР «Атака» до шести километров бьют, две пушки 30-миллиметровые. То, что надо», – рассказал Герасимов. В итоге контракт на поставку в российскую армию «Терминаторов», способных эффективно уничтожать любую угрозу для танков на поле боя, был заключён. А сейчас, по итогам учений, БМПТ начнёт поступать в войска.

На полигоне «Прудбой» в Волгоградской области, где также проходили «бои» учений «Кавказ-2020», «засветилась» и «Тнгуска-М1» – зенитный ракетно-пушечный комплекс. Вроде бы и известная уже техника, но тоже в новом исполнении, с модернизированным многоканальным прицелом, благодаря которому появилась возможность обнаруживать и поражать противника не выдавая себя, как в дневных, так и ночных условиях. При этом работе оператора-наводчика не помешают ни дымовые завесы, ни облака пыли.

Десантники также продемонстрировали свои новинки – понятно, что парашюты. Вернее это парашютные системы, ПБС-950У (парашютная бесплатформенная система) и МКС-350 (многокупольная система). На полигоне Капустин Яр в Астраханской области подразделения ВДВ впервые десантировали парашютным способом десять БМД-4М именно на таких системах. Военнослужащие десантировались вслед за техникой и сразу вступили в учебный бой.

У черных беретов – морская пехота – своя обновка. Это БМП-3Ф, способная оказывать огневую поддержку с воды за счёт высокой плывучести. Её использование позволит многократно увеличить боевую мощь подразделений морской пехоты. На вооружении флотской боевой машине пехоты 100-мм пушка (служит пусковой установкой ПТУР), 30-мм автоматическая пушка и три 7,62-мм пулемёта. Такие машины протестировали на Каспийском побережье и, как сообщали в Минобороны, окончательное решение о принятии БМП-3Ф на вооружение будет принято по итогам учений «Кавказ-2020».