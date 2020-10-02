Как Грузия ставит на вооружение американские пулемёты 

Минобороны Грузии сообщили, что американские лёгкие ручные пулемёты M249 начали поставляться в армию республики. Практически одновременно стартовала программа подготовки американскими инструкторами ещё одного пехотного батальона в рамках совместной программы оборонной готовности (GDRP). В перспективе Тбилиси планирует полностью перевести армию на стандарты НАТО , а также отказаться от вооружений советского образца. По мнению экспертов, после отказа от диверсификации оружейных поставок Грузия окажется в полной зависимости от США

Подразделения грузинских Сил обороны начали получать на вооружение лёгкие ручные пулемёты американского производства M249 с «натовским» калибром 5,56 мм. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Грузии. Глава ведомства Ираклий Гарибашвили совершил накануне поездку на военную базу Вазиани совместно с командующим Силами обороны генерал-майором Георгием Матиашвили. Во время визита глава грузинского Минобороны лично ознакомился с тем, как продвигается комплектование грузинских подразделений американским оружием.

Как уточнили в пресс-службе Минобороны Грузии, на первом этапе пулемётами M249 будут оснащены подразделения, прошедшие подготовку по линии совместной с Пентагоном программы оборонной готовности (GDRP).

Впрочем, эксперты сомневаются в том, что оснащение грузинских армейских подразделений американскими пулемётами серьёзно повлияет на уровень их боеспособности. Как напомнил в беседе с RT начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков , армия Грузии ранее использовала советские аналоги пулемёта M249.

«Поставки этого оружия могут дать разве что политический и имиджевый эффект. Тем более, что Грузия давно нацелилась на вступление в трансатлантические структуры, и переход на натовские армейские стандарты — часть этого плана. Уже сейчас страна тратит немалые средства на эти цели», — отметил аналитик.

Оборонный союз

Накануне в грузинском оборонном ведомстве сообщили, что подготовка седьмого пехотного батальона в рамках программы GDRP стартовала 30 сентября. Её продолжительность — 13 недель.

Напомним, трёхлетняя оборонная программа GDRP была запущена США и Грузией в начале 2017 года. Она должна завершиться в 2021-м.

В октябре 2017-го в Грузии в рамках этой программы прошли первые манёвры, в ходе которых грузинских военнослужащих обучали инструкторы центра объединённой многонациональной готовности европейского командования США (Joint Multinational Readiness Center) и совместного с НАТО тренировочного и оценочного центра (JTEC).

В мае 2018 года американские инструкторы начали обучение Сил обороны Грузии, пройти переквалификацию в рамках программы в общей должности должны девять пехотных батальонов.

К июню 2020 года обучение по программе GDRP прошли шесть батальонов грузинских Сил обороны.

Напомним, Грузия превратилась в объект пристального внимания США и НАТО после распада СССР. Ключевым направлением американо-грузинского сотрудничества стала именно военная сфера.

Уже в 1992 году Грузия вступила в Совет североатлантического сотрудничества (ССАС). Практическое взаимодействие началось в 1992 году после того, как страна присоединилась к программе «Партнёрство ради мира».

Начиная с 2003 года между странами действует Соглашение в сфере обороны. По условиям этого документа, представители Пентагона имеют право на свободное перемещение по грузинской территории, могут свободно пересекать грузинскую границу и заниматься транспортировкой военной техники. При этом американские военные получили также привилегии и иммунитет административных сотрудников посольства США.

Как заявил тогда Эдуард Шеварднадзе , занимавший в тот период пост президента Грузии, грузинско-американское соглашение не представляет опасность для России, поскольку на грузинской территории находятся российские военные базы.

Однако уже в 2005 году начался вывод российских баз из Грузии, первыми свою деятельность прекратили базы в Батуми и Ахалкалаки. А эшелон с последней расформированной базой покинул страну в 2007-м.

В 2009 году Вашингтон и Тбилиси сделали ещё один шаг для углубления военного сотрудничества, подписав Хартию о стратегическом партнёрстве. Стороны обозначили в качестве приоритета ускорение вступления Грузии в НАТО и повышение обороноспособности страны.

В рамках этого сотрудничества, а также стремления Грузии в Североатлантический альянс, Тбилиси активно приобретает западные вооружения. Впрочем, преимущественно речь идёт об уже бывшей в эксплуатации технике. Так, в 2000-х годах грузинские военные получили многофункциональные вертолёты UH-1H Iroquois, которые до этого использовались в натовской армии. Кроме того, в 2016 году американская сторона передала грузинским коллегам два патрульных катера, построенные ещё в конце 1980-х — начале 1990-х: WPB 1340 Jefferson Island и WPB 1345 Staten Island.

Ранее, в начале 2000-х годов США также передали Грузии два сторожевых катера типа Point — WPB 82335 Point Countess и WPB 82342 Point Baker, которые были построены ещё в начале 1960-х.

В 2018 году Грузия приобрела у США партию противотанковых установок Javelin.

Как сообщается на сайте Госдепартамента США, объём активных межгосударственных сделок США с Грузией по линии программы иностранных военных продаж (FMS) составляет $238,6 млн, причём поставка установок Javelin в январе 2018 года относится к одной из значительных сделок.

Напомним, программа Foreign Military Sales (FMS) осуществляется непосредственно Пентагоном, через неё проходит порядка 60% экспортных поставок американских вооружений. Для Грузии часть оружейных поставок спонсируется Вашингтоном.

«С 2015 года США выделили $202 млн Грузии в виде помощи в сфере безопасности в рамках полномочий Госдепартамента по Разделу 22 [Кодекса США]. Из них более $190 млн в рамках программы иностранного военного финансирования (FMF) были использованы Грузией для приобретения у США военных изделий, оплаты военной подготовки и услуг для удовлетворения своих потребностей в области национальной обороны», — сообщается на сайте Госдепа.

Зависимые отношения

«Вступление или даже партнёрство с НАТО накладывает жёсткие геополитические обязательства на страну, которые играют на руку американским интересам», — говорит Ермаков.

Власти Грузии намерены в перспективе полностью отказаться от вооружений советского образца и перейти на стандарты НАТО. Об этом в мае 2019-го заявлял министр обороны Грузии (тогда этот пост занимал Леван Изория ) во время поездки в Вашингтон.

Такой переход будет означать, что Грузия окажется не только в военно-политической, но и финансовой, технической зависимости от НАТО и США, считают политологи.

«Без внешней помощи Грузия не сможет перевооружить армию по натовским стандартам. Даже для таких стран, как Чехия, Венгрия и Польша полный переход на натовское оружие стал проблемой. А любая закупка оружия означает ещё и траты в будущем на техническое обслуживание и модернизацию, которой будут заниматься западные компании. И это очень выгодно США», — пояснил Сергей Ермаков.

Схожей точки зрения придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман . Он напомнил, что требование перейти на западное, а желательно американское оружие выдвигается любой стране, которая оказывается в орбите влияния США.