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В США назвали сроки показа «истребителя шестого поколения» 

Lenta.ru 1 час назад
Названы сроки показа «истребителя шестого поколения» в США
Фото: Ronald Dejarnett / Globallookpress.com
«Истребитель шестого поколения», создаваемый в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), может быть показан широкой публике после выборов президента страны, намеченных на 3 ноября. О сроках показа самолета пишет Popular Mechanics.
Издание отмечает, что, вероятно, военным потребуется продемонстрировать новый самолет в соответствующие сроки, поскольку это необходимо для обоснования выбранного для его создания способа проектирования и параметров оборонного бюджета. Popular Mechanics называет возможным головным разработчиком истребителя Lockheed Martin, Boeing или Northrop Grumman.
В сентябре помощник по закупкам министра Военно-воздушных сил (ВВС) США Уилл Ропер заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух демонстратор Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения. Тогда же Ропер отметил, что разработка Х-самолета предполагала не просто использование гибкой методологии разработки, открытой архитектуры и цифровой инженерии, как было в случае американо-шведского реактивного учебного самолета eT-7 Red Hawk, а нечто большее. «Мы стремимся к самым сложным системам, которые когда-либо создавались, и проверяли все возможности этой цифровой технологии. Фактически [мы] продемонстрировали нечто действительно волшебное», — добавил помощник по закупкам.
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Оружие , Армия , Уилл Ропер , Boeing , Пентагон
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