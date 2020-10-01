S7 оценила затраты на «Морской старт»

Источник в российской ракетно-космической отрасли отметил, что 15 млрд из общей суммы понадобятся на восстановление пусковой платформы и создание новой лёгкой ракеты, передаёт РИА Новости.

Под лёгкой ракетой, как пояснил инсайдер, подразумевается носитель стартовой массой около 65 тонн и высотой примерно 30 метров. Предполагается, что на первой её ступени будут использоваться двигатели РД-108А, эта модель сейчас используется на второй ступени ракет «Союз».

Уточняется также, что 14 млрд рублей уже потрачены на приобретение и доставку плавучего космодрома в Россию и прочие связанные с проектом задачи.

Международный проект «Морской старт» начали реализовывать в 1995 году с целью эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования для запуска объектов на экваториальную орбиту. Консорциум организаций из России, Украины, США и Норвегии учредил компанию «Морской старт» для реализации проекта. В 2009 году компания обанкротилась. В 2016 году группа компаний S7 объявила о подписании контракта, предусматривающего выкуп имущественного комплекса. В марте 2020 года платформу «Морской старт» транспортировали из США в российский порт Славянка в Приморье.

Как писал NEWS.ru ранее, возможные площадки для базирования космодрома «Морской старт» подобраны в Приморье. Сейчас из них выбирают подходящую бухту.