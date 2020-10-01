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Названы ядерные «гири на шее» России 

Lenta.ru 18 минут назад
Названы ядерные «гири на шее» России
Фото: Кадр: Минобороны России
Крупнейшей оборонной программой в истории современной России стала программа ядерного оружия «Борей-Булава», которая «оказалась и гирей на шее Вооруженных сил в очень тяжелый период их истории», пишет в «Военно-промышленном курьере» военный эксперт Максим Климов.
Автор утверждает, что по реальной эффективности «Булавы» и «Бореев» «имеются очень серьезные вопросы и сомнения, в том числе по причине полного провала в ВМФ [Военно-морского флота] в части их противолодочного и противоминного обеспечения».

«Сегодня в составе ВМФ 11 ПЛАРБ [подводная долка атомная с ракетами баллистическими], но всего четыре (четыре!) специализированных противоминных аппарата на четырех тральщиках-искателях, из них ни одного на Севере и Тихом океане, где развернуты МСЯС [морские стратегические ядерные силы]», — пишет эксперт.

Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» (также известный как «Статус-6») автор называет распиаренным, уверяя, что с поражением данной «торпеды» справилась бы противолодочная оборона США 1980-х годов.

«Возникает вопрос: у нас действительно деньги в Минобороны некуда потратить? У нас, наверное, сотня-две [истребителей] Су-57 в боевом составе уже есть? Или, может, относительно новых самолетов ДРЛО [дальнего радиолокационного обнаружения и управления], которых у нас не пять, а пятьдесят?» — задается риторическими вопросами эксперт.

В мае военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что «Посейдон» имеет очень могучую ядерную боеголовку, способен находиться в воде на глубине более одного километра и развивает скорость от 90 до 100 узлов. По его словам, беспилотник является межконтинентальным оружием, способным «запросто обогнуть земной шар и упереться во вражеский берег, чтобы нанести противнику наибольший урон», а «подойдя к вражескому берегу незаметно, беспилотный аппарат зарывается в ил, где его никто не сможет обнаружить, и ждет боевой команды».
В марте Климов утверждал, что российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Александр Невский» проекта 955 (шифр «Борей») по своей малошумности уступает аналогичным американским субмаринам, а разговоры об обратном являются враньем.
В феврале заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что современная российская баллистическая ракета Р-30 «Булава-30» «не может считаться особенно прорывной» разработкой, поскольку по дальности стрельбы и круговому вероятному отклонению ракета сопоставима с американской UGM-133A Trident II D5, принятой на вооружение еще в 1990 году, но уступает ей в 2,5 раза по забрасываемому весу.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Виктор Баранец , Александр Невский , Максим Климов , Константин Сивков , Министерство обороны
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