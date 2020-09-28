США устроили охоту на гиперзвуковой «Авангард» 

Вице-премьер Юрий Борисов, выступая на телеканале «Россия-1» в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым, рассказал, что межконтинентальный баллистический комплекс «Авангард» полностью обнуляет всю американскую систему противоракетной обороны. А ведь эта система начала с большим энтузиазмом создаваться Штатами сразу же после одностороннего выхода США из Договора по ограничению систем противоракетной обороны в 2002 году. То есть новые мощные радары и все более совершенные ракеты-перехватчики создаются и принимаются в эксплуатацию уже почти два десятка лет. И вдруг все это оказалось практически бесполезным в отношении перехвата российских МБР.

Но будем точными — речь идет не о МБР, а об их новых боевых блоках «Авангард», поставленных на боевое дежурство в декабре прошлого года. Они, отделившись от ракеты, развивают гиперзвуковую скорость в атмосфере, превышающую 20 М, и при этом маневрируют по курсу и тангажу. Вероятность их перехвата существующими противоракетными комплексами практически неотличима от нуля.

Гиперзвуковой планирующий боевой блок «Авангард» был разработан в реутовском НПО Машиностроения при активном участии Герберта Ефремова, лауреата Ленинской премии, Государственной премии СССР и Премии правительства РФ . 19 сентября за выдающийся вклад в обороноспособность страны и конкретно за создание «Авангарда» он был награжден Орденом Андрея Первозванного.

Мощность ядерного заряда — от 800 кт до 2 Мт. Однако существует и обычная модификация данного боевого блока. И в таком варианте оснащения «Авангард» обладает значительной разрушительной силой, поскольку кинетическая энергия неснаряженного блока, летящего со скоростью 25-27 М, громадна.

Да, «Авангард» перехватить невозможно. Однако к точке отделения от ракеты и начала самостоятельного полета его доставляет МБР шахтного базирования УР-100Н УТТХ («Стилет» по классификации НАТО ). В связи с чем можно говорить о задаче перехвата пули, выпущенной из снайперской винтовки. Пулю перехватить невозможно, но вполне реально уничтожить снайпера, пока он не нажал на спусковой крючок.

То же самое можно сказать и о стратегии перехвата «Авангарда». УР-100Н УТТХ, конечно, хорошая ракета, гарантированно преодолевающая расстояние между Европейским и Североамериканским континентами. Она также разработана в Реутове , но значительно раньше, чем «Авангард», — в конце 70-х годов. Руководил разработкой легендарный конструктор Владимир Николаевич Челомей

То есть ракета достаточно немолодая. Модернизацию не проходила. Лишь только был продлен срок ее службы волевым усилием на тридцать пять лет. МБР «Воевода», которая всего на четыре года старше Чоломеевской ракеты, уже собираются снимать с вооружения. Как только подоспеет «Сармат».

Конечно, у УР-100Н УТТХ есть комплекс, ответственный за преодоление зоны ПРО противника. Но он уже подотстал от современного состояния ракетной техники. Ракета выпускает в полете ложные цели. Но при этом не маневрирует на траектории. И поэтому вполне может быть перехвачена противоракетными средствами США.

Но, конечно, ЗРК «Патриот» на такие подвиги не способен. Больше шансов на перехват носителя «Авангарда» у мобильного комплекса THAAD. Но и они невысоки. Этот комплекс способен перехватывать с энной попытки лишь неманеврирующие ракеты средней дальности.

А вот к морской системе «Иджис», распределенной между кораблями первого или даже второго ранга, следует относиться достаточно серьезно. И пусть она пока не способна прервать полет МБР, даже летящих по строгой математической гиперболе и не маневрирующих, но эта система ПРО достаточно быстро прогрессирует. В корабельных пусковых установках периодически старые противоракеты заменяются на более совершенные, у которых выше и скорость, и перегрузочная способность. А уж о высоте перехвата и говорить не приходится.

В 2008 году противоракета системы «Иджис» сбила вышедший из-под контроля разведывательный спутник США на высоте 247 км. К настоящему моменту потолок противоракет заметно подрос.

Главной ракетой-перехватчиком морской системы ПРО является семейство трехступенчатых противоракет RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3). К настоящему моменту модификация SM-3 Block II способна с приемлемой вероятностью перехватывать ракеты средней дальности, а также их отделившиеся боевые блоки. Сейчас готовится к испытаниям SM-3 Block IIA, от которой ожидают перехвата МБР. Но это будет работа против неманеврирующих и не отстреливающих ложные цели ракет. Сейчас такие МБР в Восточном полушарии никто не использует, кроме разве что Пакистана.

Но в следующей модификации — SM-3 Block IIB — американцы намереваются ввести элемент селекции целей, то есть распознавание ложных приманок. А также противодействие комплексам радиоэлектронной борьбы МБР. Период, с которым появляются новые модификации SM-3 — порядка 4-5 лет. Следовательно, через 8-10 лет «Иджис» сможет перехватывать (конечно, с определенной вероятностью) МБР УР-100Н УТТХ до того, как от нее отделится планирующий блок «Авангард».

Но у США есть еще один рубеж обороны. И он самый мощный. Это, так называемая, НПРО — Национальная ПРО, принятая на вооружение ВВС США в 2005 году. На Аляске в шахтах размещены 40 перехватчиков комплекса Ground-based Midcourse Defense (GBMD), и еще 4 — в Калифорнии. GBMD предназначен для перехвата МБР на среднем участке траектории полета.

Трехступенчатая противоракета Ground-Based Interceptor (GBI) имеет длину 16,8 метров, массу — 12,7 тонн. Дальность достигает 5500 км, высота — 2000 км. Это ракета-носитель, которая выводит в космос кинетический перехватчик Exoatmospheric Kill Vehicle (EKV), который подводится к цели наземными радарами. После захвата цели электронно-оптической головкой самонаведения происходит сближение и таран перехватываемой МБР. При сложении двух гиперзвуковых скоростей — МБР и EKV — в момент столкновения выделяется энергия, эквивалентная одной килотонне в тротиловом эквиваленте.

За счет перемещения перехватчика EKV в околоземном пространстве перехват может быть осуществлен на любом расстоянии от Аляски, то есть в любом полушарии. И в этом случае может показаться странным заявления представителей нашего оборонного ведомства о том, что, поскольку перспективная МБР «Сармат» может атаковать США через Южный полюс, то она неуязвима. Поскольку НПРО США на южном направлении отсутствует — GBI установлены на Аляске и совсем немного в Калифорнии.

Однако это справедливое заявление. Хоть причина неуязвимости «Сармата» названа совсем не та. Дело в том, что НПРО GBMD настроена так, что она может справляться только с МБР, у которых практически отсутствуют комплексы преодоления ПРО. У «Сармата» этот комплекс весьма эффективный.

Однако это вовсе не означает, что американцы не смогут модернизировать GBMD таким образом, чтобы она научилась перехватывать современные ракеты. А УР-100Н УТТХ условно современная МБР. Однако на модернизацию НПРО должно уйти больше времени, чем 10 лет. Скажем, лет 15, поскольку этот комплекс намного сложнее, чем «Иджис».

Однако за это время в России на боевом дежурстве уже будет стоять «Сармат». Тем не менее, порог для прорыва российскими МБР НПРО США немного повысится.

Что же касается гиперзвукового блока «Авангард», то американцы долго не смогут найти на него управу. Однако сколько бы ни длились поиски адекватных технических решений, но, в конце концов, каждый прорыв в области наступательного оружия приводит к появлению адекватных систем защиты от него.

Именно об этом и сказал Борисов на телеканале «Россия-1»: