Грузия закупила испанские беспилотники 

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Министерство обороны Грузии закупило партию новых беспилотников у Испании , численность не уточняется, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

Как заявило минобороны , глава ведомства Ираклий Гарибашвили посетил демонстрационные полеты на военной базе в Марнеули.

По его словам, новые беспилотники позволят «усилить оборонные возможности Грузии».

В минобороны отметили, что ведомством взят курс на получение нового вооружения и модернизации имеющегося.

Беспилотники будут применены на учениях и при поисково-спасательных операциях, заявили в МО Грузии.