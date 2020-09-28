Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Разработчик рассказал о ходе создания в России дрона-огнемётчика

RT на русскомиещё 1
36 минут назад
Беспилотник, способный поражать цели из огнемёта, создаётся в интересах российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
В России создадут дрон-огнеметчик
Фото: S B/YouTubeS B/YouTube
Об этом РИА Новости рассказал заместитель компании-разработчика этой технологии «Ростех-Доверенные платформы – Робототехнические комплексы» Максим Скоков.
«Наша компания проводила работы для войск РХБЗ — мы продемонстрировали возможность применения штатных огнемётных средств с беспилотников. По результатам испытаний была открыта опытно-конструкторская работа», — сказал он.
Ранее сообщалось, что установка «Импульс», представленная на форуме «Армия-2020», способна запускать различные типы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Оружие,Армия,РИА Новости,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители