В честь погибших от COVID медиков назовут улицы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев согласен с предложением о присвоении улицам в населенных пунктах страны имен врачей, которые погибли, оказывая помощь больным с коронавирусом. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Facebook.
"Это правильная идея", — ответил Медведев на соответствующее предложение пользователя соцсети.
В июле президент России Владимир Путин поручал региональным властям рассмотреть вопрос о присвоении улицам, а также медицинским и образовательным организациям имен медиков, проявивших себя в борьбе с коронавирусом и отдавших свои жизни при исполнении профессионального долга. Доклад на эту тему должен быть представлен президенту до 1 ноября 2020 года.