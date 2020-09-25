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Медведев поддержал идею называть улицы в честь медиков, погибших в борьбе коронавирусом 

ТАСС и ещё 8 33 минуты назад
В честь погибших от COVID медиков назовут улицы
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев согласен с предложением о присвоении улицам в населенных пунктах страны имен врачей, которые погибли, оказывая помощь больным с коронавирусом. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Facebook.

"Это правильная идея", — ответил Медведев на соответствующее предложение пользователя соцсети.

В июле президент России Владимир Путин поручал региональным властям рассмотреть вопрос о присвоении улицам, а также медицинским и образовательным организациям имен медиков, проявивших себя в борьбе с коронавирусом и отдавших свои жизни при исполнении профессионального долга. Доклад на эту тему должен быть представлен президенту до 1 ноября 2020 года.
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Оружие , Другое , Политика , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Совет безопасности РФ
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