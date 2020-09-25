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Секретное сверхоружие СССР бросили на пляже Дербента 

News.ru 1 час назад
Секретное сверхоружие бросили на пляже Дербента
Фото: Mash | Мэш/vk.com
Единственный боевой ракетоносный экраноплан «Лунь» догнивает на берегу моря в Дербенте. Изначально секретное сверхоружие ржавело на пограничной базе ФСБ в Каспийске, после чего власти приняли решение перевести его в дагестанский парк «Патриот».
Экраноплан должен был стать центральным экспонатом парка. Однако во время буксировки воздушное судно дало течь, в результате чего его просто оставили на пляже. По словам местной администрации, ещё не всё потеряно. Возможно, его смогут довести до цели в следующем году.
Как написал на своей странице в Instagram знаменитый руфер Виталий Раскалов, в настоящее время экраноплан «лежит на брюхе возле дикого пляжа» и заполняется водой.

Абсурда добавляет то, что рабочие пытаются вытащить 250-тонное изделие с помощью лебёдки и бульдозеров, — отметил он.

«Лунь» является одной из самых необычных советских разработок — наполовину корабль, наполовину самолёт. В 1980-е годы его называли «каспийским монстром» за его способность низко лететь над водой за счёт «экранного эффекта» и нести на себе шесть противокорабельных ракет. Таких экранопланов планировалось построить восемь, но денег на это не хватило, пишет MASH.
Ранее Минобороны сообщило, что в Сухопутные войска России поступят доработанные зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ». Их задействуют для охраны систем ПВО С-300В4.
ЗРПК «Панцирь» оснастили автоматизированной системой управления. Нововведение позволило увеличить быстродействие комплексов, а также повысить защиту от массовых ударов любыми воздушными средствами поражения. Дополнительно ЗРПК получили обновлённое ПО с «признаками искусственного интеллекта». Как уточняется, программное обеспечение позволяет исключить оператора из системы управления комплекса, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Оружие , Армия , ФСБ , Министерство обороны , Дербент , Каспийск
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