Китай поддерживает инициативу РФ об оружии в космосе

Китай поддерживает предложенную президентом России Владимиром Путиным инициативу о заключении международного соглашения о запрете размещения вооружений в космосе. Об этом в среду на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай и Россия вместе выступают за мирное использование космического пространства и продвигают идею о предотвращении размещения вооружений в космосе и гонки вооружений в этой сфере. На протяжении последних лет мы принимали участие в переговорах о международных соглашениях, которые будут призваны фундаментальным образом урегулировать проблему безопасности в космосе", — подчеркнул он.

"В настоящее время США, исходя из своих эгоистичных интересов, противостоят этому процессу по контролю над вооружениями в космосе. В то же время они уже объявили космос пространством, в котором необходимо обеспечить господство, создали отдельный вид войск для этих целей и даже ускорили тенденции к размещению оружия в космическом пространстве", — добавил дипломат.

"Обеспечение безопасности в космосе отвечает интересам всего человечества. Мы должны создать механизм по контролю над вооружениями в этой сфере для поддержания мира и всеобщей безопасности в этой области", — резюмировал он.