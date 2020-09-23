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Китай поддерживает инициативу России о запрете размещения оружия в космосе 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Китай поддерживает инициативу РФ об оружии в космосе
Фото: Reuters
Китай поддерживает предложенную президентом России Владимиром Путиным инициативу о заключении международного соглашения о запрете размещения вооружений в космосе. Об этом в среду на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай и Россия вместе выступают за мирное использование космического пространства и продвигают идею о предотвращении размещения вооружений в космосе и гонки вооружений в этой сфере. На протяжении последних лет мы принимали участие в переговорах о международных соглашениях, которые будут призваны фундаментальным образом урегулировать проблему безопасности в космосе", — подчеркнул он.

"В настоящее время США, исходя из своих эгоистичных интересов, противостоят этому процессу по контролю над вооружениями в космосе. В то же время они уже объявили космос пространством, в котором необходимо обеспечить господство, создали отдельный вид войск для этих целей и даже ускорили тенденции к размещению оружия в космическом пространстве", — добавил дипломат.

"Обеспечение безопасности в космосе отвечает интересам всего человечества. Мы должны создать механизм по контролю над вооружениями в этой сфере для поддержания мира и всеобщей безопасности в этой области", — резюмировал он.

Таким образом он прокомментировал озвученную на сессии Генеральной ассамблеи ООН инициативу президента РФ Владимира Путина по заключению ведущими космическими державами соглашения, которое запретило бы размещение оружия в космосе. Российский лидер в своем выступлении также подчеркнул необходимость "начала серьезного, глубокого разговора по всей совокупности факторов, влияющих на стратегическую стабильность".
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Комментарии
Оружие , Армия , Владимир Путин , Генассамблея ООН , МИД , Китай
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