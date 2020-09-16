Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В США рассказали, когда откажутся от российского двигателя РД-180 

РИА Новости и ещё 2 37 минут назад
США откажутся от российского двигателя РД-180
Фото: РИА Новости
Американская компания United Launch Alliance (ULA) планирует прекратить эксплуатацию ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 в середине 2020-х годов, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы компании Джули Арнольд.
Двигатель РД-180 производится в НПО Энергомаш (предприятие "Роскосмоса") и используется на первой ступени ракеты Atlas-5. ULA предоставляет пусковые услуги с помощью Atlas-5.

"Наш текущий план — вывести наше семейство ракет Atlas-5 из эксплуатации в середине 2020-х годов", — сказала Арнольд.

Однако, по ее словам, этот срок "может измениться в зависимости от спроса клиентов".
Всего, по данным НПО Энергомаш, в США было отправлено 116 двигателей РД-180, из которых 91 двигатель уже использован. В 2020 году ожидается поставка еще шести РД-180.
В США на замену Atlas-5 разрабатывается ракета Vulcan, на первой ступени которой будут установлены двигатели BE-4 фирмы Blue Origin. Между тем планируется найти применение РД-180 в России — в ракетах среднего класса "Союз-6" и сверхтяжелого "Енисей".
Видео дня. Беременную любовницу Тарзана обвиняют в краже денег Королевой
Последние новости
Навальный после комы рассказал об "удивительном" процессе в организме Навальный после комы рассказал об "удивительном" процессе в организме "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили Мясников назвал коронавирус тренировкой перед апокалипсисом Мясников назвал коронавирус тренировкой перед апокалипсисом
Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Роскосмос , НПО "Энергомаш" , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов устроил шоу перед сокамерниками
Ефремов устроил шоу перед сокамерниками
«Навальный съел грибов и запил их самогоном»
«Навальный съел грибов и запил их самогоном»
«Привет, это Навальный»: политик обратился к россиянам
«Привет, это Навальный»: политик обратился к россиянам
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
Видео
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
01:05
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
Происшествия В мире
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
00:23
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
00:34
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Происшествия В мире
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
00:44
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
Происшествия Новости Москвы
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
00:13
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
Происшествия
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
00:33
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
02:09
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение