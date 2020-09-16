США откажутся от российского двигателя РД-180

Американская компания United Launch Alliance (ULA) планирует прекратить эксплуатацию ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 в середине 2020-х годов, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы компании Джули Арнольд.

Двигатель РД-180 производится в НПО Энергомаш (предприятие "Роскосмоса" ) и используется на первой ступени ракеты Atlas-5. ULA предоставляет пусковые услуги с помощью Atlas-5.

"Наш текущий план — вывести наше семейство ракет Atlas-5 из эксплуатации в середине 2020-х годов", — сказала Арнольд.

Однако, по ее словам, этот срок "может измениться в зависимости от спроса клиентов".

Всего, по данным НПО Энергомаш, в США было отправлено 116 двигателей РД-180, из которых 91 двигатель уже использован. В 2020 году ожидается поставка еще шести РД-180.

В США на замену Atlas-5 разрабатывается ракета Vulcan, на первой ступени которой будут установлены двигатели BE-4 фирмы Blue Origin. Между тем планируется найти применение РД-180 в России — в ракетах среднего класса "Союз-6" и сверхтяжелого "Енисей".