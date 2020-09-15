«Пустит кровь России»: Грузия закупает оружие у Израиля

Грузия постепенно перевооружается, закупая современную израильскую технику, поэтому в случае конфликта с Россией она сможет «пустить кровь» российской авиации, утверждает военный эксперт Forbes. О вооруженном конфликте в Южной Осетии в 2008 году в последнее время упоминают все чаще. В середине лета в Тбилиси заявили, что в то время было утеряно вооружение, стоимость которого исчислялась в миллионах долларов.

Грузия заключила с израильской фирмой «Рафаэль» соглашение на модернизацию своих систем противовоздушной обороны (ПВО) и переподготовке их расчетов, что говорит о попытках Тбилиси восстановить свою систему обороны, пишет в статье Forbes военный эксперт Дэвид Экс.

Он отметил, что после конфликта в Южной Осетии, который произошел 12 лет назад, на вооружении ПВО Грузии остались системы, унаследованные от СССР.

При этом автор статьи констатировал, что им на смену постепенно приходит более современная израильская техника.

Если между Россией и Грузией снова произойдет конфликт, войска РФ будут лучше подготовлены к ведению боевых действий в воздухе при противодействии средств ПВО, но и грузинские средства противовоздушной обороны будут способны «пустить кровь» российской авиации, считает автор статьи.

В начале текущего месяца лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили пригрозил поднять флаг Грузии над российской военной базой в Южной Осетии. Он заверил, что после выборов в парламент 31 октября в стране падет «нынешнее пророссийское грузинское правительство». Нателашвили потребовал от властей Грузии «начать работать над миллиардными санкциями против России» за «оккупацию» страны.

Речь идет о военной базе России в Цхинвале и Джаве, которая была создана в феврале 2009 года после вооруженного конфликта в Южной Осетии, начавшегося в ночь на 8 августа 2008 года — тогда Грузия ввела в регион войска и начала бомбить Цхинвал. Бывший тогда президентом России Дмитрий Медведев объявил о начале операции «по принуждению к миру»: военные РФ проводили миротворческую миссию и защищали мирное население. Москва начала перебрасывать в зону конфликта собственные силы.

О завершении операции Медведев объявил 12 августа. В ходе пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, 72 из которых были российскими военнослужащими. В результате боевых действий грузинских военных вытеснили за пределы региона, а российские части вошли в Грузию и остановились под Тбилиси.

Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года и после этого неоднократно заявляла, что это решение не подлежит пересмотру.

Бывший тогда президентом Грузии Михаил Саакашвили объявил, что указанные территории оккупированы Россией. В связи с этим он заявил о выходе из СНГ. Сегодня, помимо РФ, независимость Абхазии и Южной Осетии признают еще четыре государства: Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

В то же время парламентская ассамблея ОБСЕ призывает Москву отменить признание независимости этих территорий, говорится в резолюции комитета по политическим вопросам и безопасности ПА, опубликованной летом 2019 года.

В 2011 году, в преддверии трехлетней годовщины вооруженного конфликта, Медведев дал интервью российским и грузинским СМИ, в котором заявил, что никогда не простит Саакашвили совершенных им преступлений против РФ и ее граждан.

«По его указанию были убиты сотни наших граждан, включая наших миротворцев», — подчеркнул он.

Подробности конфликта 12-летней давности всплывают по сей день. В середине июля текущего года министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что во время боевых действий в 2008 году было утеряно вооружение, закупленное для грузинской армии, стоимость которого исчислялась в миллионах долларов.

«Миллиарды лари были направлены на приобретение систем вооружения, и в результате мы получили то, что в 2008 году, когда началось развитие трагических событий, наша армия получила невиданный ущерб. Стоившая миллионы долларов техника и вооружение попросту испарились, потерялись. У нас есть законные вопросы в связи с тем, было ли это вооружение действительно в нашей армии, так как существует подтвержденная информация, что закупка была осуществлена фиктивно», — сказал Гарибашвили в интервью телекомпании «Имеди».

Министр констатировал, что сотни и тысячи миллионов долларов перечислялись в оффшорные компании, и Грузия только теряла деньги, но не получала вооружение.

Гарибашвили обвинил в финансовых махинациях занимавшего в то время пост министра обороны Давида Кезерашвили