Белорусская «Гроза-С» вырвала зубы у «Жнецов» США

Пентагон вынужден по всему миру приковать к земле свои ударные БПЛА MQ-9 Reaper, без которых давно не мыслит современной войны

18 августа 2020 года у американских военных, дислоцированных в Сирии , случилась крупная неприятность. По сообщению Пентагона, в небе над западной частью провинции Идлиб были одновременно потеряны сразу два весьма дорогостоящих ударно-разведывательных дрона MQ-9 Reaper («Жнец»), вылетавших парой на боевое задание с ракетами AGM-114R9X на борту.

«По 19 миллионов долларов каждый — это не расходный беспилотник!» — эмоционально прокомметировал новую беду своей армии журнал Forbes.

О серьезности случившегося свидетельствует и такой факт: по сведениям штатовского издания Free News, все полеты «Жнецов» приостановлены Пентагоном на неопределенное время. В США начат напряженный поиск способов, которые бы позволили впредь избежать столь тяжелых потерь над полем боя.

Но чтобы устранить опасность, необходимо в первую очередь выяснить от чего или от кого она исходит. Поэтому в заокеанской открытой печати появилось сразу несколько версий потери пары MQ-9 Reaper. Одна из них появилась в соцсетях в день гибели ударных беспилотников. В соответствии с ней, аппараты были сбиты огнем с земли. Причем обстрел произведен якобы сирийскими формированиями, враждебными Башару Асаду . Но это предположение отвергнуто практически с порога. Потому что достаточно тихоходные «Жнецы» на выполнение боевых задач обычно летают на высотах, недоступных для переносных зенитно-ракетных комплексов. А других средств ПВО у тамошних боевиков нет.

Заговорили даже о том, что теоретически американские беспилотники могли уничтожить и турки, поскольку в том же районе на боевых позициях стоят их ЗРК средней дальности MIM-23 Hawk. Но никаких сведений о боевой работе «Хоуков» под Идлибом в тот день ни у кого в США не оказалось. Да и к чему Анкаре новые крупные неприятности с Вашингтоном?

Оставалось единственное — «Жнецы» отчего-то сами столкнулись в воздухе, а затем рухнули на землю. Такую версию по горячим следам выдвинул портал Military Times. Но что послужило причиной столкновения? Ошибки наземных операторов, управлявших полетом, или внешнее воздействие на БПЛА со стороны неизвестного объекта?

Теперь-то и американцам понятно, что, скорее всего, верна именно последняя версия. Они, видимо, окончательно убедились в этом, когда в интернете были обнародованы снимки фотографа с ником Yoruk Is?k, сделанные 7 сентября 2020 года. В проливе Босфор ему удалось заснять российский большой десантный корабль «Саратов» (Черноморский флот), следовавший из сирийского порта Тартус в Севастополь . На верхней палубе «Саратова» на снимке хорошо видны два неприметных белых микроавтобуса типа Ford

Специалисты мгновенно опознали в автомобилях белорусские станции радиоэлектронной борьбы «Гроза-С». Сомнений, что именно они (или одна из них) и угробили те самые MQ-9 Reaper, практически не осталось.

Но откуда «Гроза-С» появилась в Сирии? Некоторое время назад промелькнули данные, что неизвестное число таких станций РЭБ Белоруссия поставила армии Асада. То есть нынешнюю победу над американцами в воздухе одержали именно сирийские военные?

Сомнительно. Хотя бы потому, что вряд ли сирийские военные в считанные месяцы в настоящей боевой работе научились управляться с «Грозой-С» столь результативно. Как показывает практика, они и при более длительном обучении не слишком умело обращаются даже с куда более старой техникой войск ПВО. Остается предположить, что в роковой для американцев день за пультами «Грозы-С» сидели российские или белорусские операторы.

Собственно, на ту же версию работает, считаю, и сам факт спешной эвакуации новейших станций РЭБ из Тартуса в Севастополь. Возможно — для доработки после успешных войсковых испытаний. Возможно — для ремонта. Потому что если это супервооружение давно и законно продано Минском сирийцам — зачем же тащить столь замечательно проявившие себя станции РЭБ обратно? Допустим — сначала в Россию, а оттуда — в Белоруссию?

Но пора пояснить, что это за штука такая — «Гроза-С»? Ее разработчик и изготовитель — минский концерн «Радар» давно и успешно работает в области создания средств РЭБ. Это и про его специалистов президент Белоруссии Александр Лукашенко на днях в большом интервью российским журналистам с заметной гордостью сказал: «Айтишники, которых я создал вот этими ручищами, им предоставив условия такие, какие нигде не могут предоставить лучше».

Во всяком случае, в последние годы «Радар» на международных выставках оружия раз за разом выставляет продукцию, которая вызывает неприкрытую зависть за рубежом. Самоходный комплекс радиоэлектронной борьбы «Гроза-С» был впервые представлен в октябре 2017 года на оперативном сборе командного состава Вооруженных сил Белоруссии. Тогда же были приоткрыты и некоторые его технические характеристики.

Самые существенные из них таковы. Поскольку станция выполнена на шасси обычного двухосного микроавтобуса, обнаружить ее появление вблизи поля боя или запланированного для воздушного удара объекта противнику крайне затруднительно. Автобус — и автобус. Мало ли таких колесит по дорогам любой страны?

Лишь на месте боевого развертывания «Грозы-С» из машины, внутри которой всего два оператора и компактные средства управления и обработки сигнала, на необходимую высоту выдвигаются две телескопические мачты с антеннами. Одна антенна связана с модулем радиотехнической разведки и отвечает за обнаружение радиосигналов. Другая служит для постановки помех.

Станция способна обнаруживать в воздухе сами беспилотники или каналы управления ими. Время развертывания «Грозы-С» после выхода на позицию — всего 10 минут. Радиоканал, по которому данные с БПЛА передаются на наземный пульт управления противника, может быть подавлен на дистанциях до 10 километров. Подавление приемника беспилотника обеспечивается на расстояниях до 30 километров.

Но самое интересное: судя по всему, «Гроза-С» в состоянии эффективно устраивать так называемый спуфинг спутниковой навигации. То есть — подавлять сигналов навигационных спутников систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo или «Бэйдоу» на беспилотники. Причем, не «забивая» их помехой, а подменяя ложным сигналом, имитирующим тот, что подают сами спутники. Тогда электронные «мозги» обрабатываемого БПЛА съезжают набекрень, а сам он сбивается с курса.

Именно спуфинг со стороны белорусской «Грозы-С», вероятнее всего, и привел американцев к августовской потере двух MQ-9 Reaper над Идлибом. И теперь в Пентагоне ломают головы над тем, как преобразовать оказавшиеся легкоуязвимыми системы безопасности «sense-and-avoid», установленные на «Жнецах», чтобы попытаться избежать подобных неприятностей в дальнейшем.

В связи с этим стоит, на мой взгляд, отметить и такой факт. С 2019 года вдруг стали резко расти потери беспилотников у противников Ливийской народной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Ливии. С мая 2019-го по июнь 2020-го ЛНА заявила о 78 уничтоженных турецких ударных и тоже достаточно дорогих БПЛА типа «Байрактар TB-2», действовавших под вывеской Правительства национального согласия Ливии. На Западе эти данные признаны завышенными. Но даже там насчитали не менее 33 «Байрактаров», грохнувшихся на ливийскую землю.

К этим потерям следует приплюсовать американский беспилотник MQ-9 Reaper, сбитый у Триполи в ноябре 2019 года. Точно такой же аппарат и тогда же потеряла в Ливии и Италия.

Да, по крайней мере часть этих противовоздушных побед общественное мнение записывает на счет самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1Э» российского производства, сначала купленных у нас Объединенными Арабскими Эмиратами, а затем поставленных арабами поддерживаемому и ими маршалу Хафтару. Но вот вам занятный повод для размышления: в конце июня 2020 года в Сети появилось фото белорусской станции РЭБ в ливийской пустыне. Правда, не совсем такой же, о которой мы ведем речь сегодня (куда более громоздкая станция помех УКВ-диапазона Р-934УМ «Гроза-6» на шасси трехосного МАЗа, а не компактная «Гроза-С»).

Но общая тенденция понятна: Белоруссия, как и Россия, старается не упустить любых возможностей тестирования самой современной продукции своей «оборонки» на самой настоящей войне. И правильно делают. Потому что это заранее ставит американцев и их союзников перед трудно решаемыми техническими задачами. А значит — резко охлаждает самые горячие головы в Пентагоне и НАТО

Из досье «СП»

В том же 2017 году концерн «Радар» продемонстрировал и еще более компактный вариант станции РЭБ из линейки «Гроза», сразу прозванный за рубежом «электронной винтовкой». Официально это устройство для борьбы с беспилотниками создатели назвали «Грозой-Р».

Внешне станция, которую под силу на собственных плечах переносить одному оператору, напоминает страйкбольную автоматическую винтовку Cyma CM0011 китайского производства. Вместе с ранцем для транспортировки, складной двуногой сошкой и зарядным устройством белорусская «электронная винтовка» весит всего 10 килограммов. В боевом положении переносится в руках, при этом электронный блок остается в ранце за спиной оператора.

Принцип действия «Грозы-Р» — подавление радиоканалов управления беспилотных летательных аппаратов. А с использованием блока нелинейных искажений она, как и «Гроза-С», в состоянии «давить» рабочие частоты систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и «Бэйдоу» на дальности до 3 километров.