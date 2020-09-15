Атомный шпион

В 1944 году американский ученый, скрывавшийся под псевдонимом Мартин Кемп , передал СССР бесценные материалы о Манхэттенском проекте — секретных работах по созданию атомной бомбы. Вскоре в Советском Союзе появилась своя бомба, а США лишились монополии на новый и крайне опасный вид оружия. Но баланс сил в мире не был бы сохранен без Артура Александровича Адамса — полковника Вооруженных сил СССР, который, несмотря на огромный риск, несколько лет проработал за океаном, чтобы получить от таинственного агента Кемпа сверхсекретные и сверхважные сведения. В рамках спецпроекта «Разведчики, изменившие историю» «Лента.ру» рассказывает о секретной жизни и такой же секретной работе советского разведчика-нелегала.

1945 год. Оперативники ФБР уже месяц пристально наблюдают за пожилым и опрятно одетым мужчиной лет 70. С виду обычный среднестатистический американец — типичный представитель среднего класса из пригорода. Каждый вечер он выходит из дома и отправляется на неспешную часовую прогулку со спаниелем. Вроде ничего необычного, но сотрудники ФБР не теряют бдительности. По их данным, «добропорядочный американец» причастен к шпионажу, и выпускать его из страны категорически нельзя.

Так проходит неделя за неделей, но в жизни объекта ничего не меняется — сотрудники наружного наблюдения видят один и тот же ежевечерний ритуал. Но однажды «добропорядочный американец» таинственным образом исчез во время очередной прогулки. О потере объекта оперативники догадались, когда собака вернулась с прогулки без хозяина, одна. Спаниель, как выяснится, вообще принадлежал другому человеку. Поиски не дали никаких результатов, и через некоторое время в ФБР поймут, что навсегда упустили Артура Адамса — легендарного советского разведчика, раздобывшего для СССР атомные секреты США…

Раннее детство Артура Адамса, родившегося 25 октября 1885 года, прошло в шведском городе Эскильстуна . Отец Адамса, швед, работал инженером на мукомольном производстве. Мать, еврейка по национальности, имела диплом учителя, но посвятила себя воспитанию троих сыновей. В 1891 году отец Артура скончался, и семья переехала в Россию к родственникам матери.

В 1895 году после тяжелой болезни умерла и мать мальчика. Десятилетнего Артура взял на воспитание в свою семью друг отца — инженер по профессии, который жил в пригороде Петербурга

Там Артур посещал политические кружки, организованные участниками Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).

В 1903 году, получив диплом регулировщика гироскопического прибора Обри, Адамс был направлен на практику в расположенные в городе Николаеве минные мастерские судостроительного завода. Однако в том же году на заводе произошла забастовка, из-за которой Артур лишился работы, но вскоре устроился в мастерские Херсонских путей сообщения.

При этом Адамс продолжал участие в революционной деятельности, за что в августе 1904 года чуть было не поплатился жизнью: во время распространения антивоенных листовок около казарм Николаевский крепости его настигли полицейские. Артура избили до полусмерти: травма позвоночника, которую он получил при задержании, беспокоила его всю жизнь.

При обыске у него, помимо листовок и пропагандистских материалов, обнаружили печать и книжку для сбора денег в фонд партии. В ожидании суда Адамс провел в заточении больше года. Приговор, вынесенный 19-летнему Артуру в сентябре 1905 года, был крайне суров: вечная ссылка.

В бегах

Но Артуру повезло: юноша по законам того времени считался несовершеннолетним, и потому ссылку ему заменили на шесть лет заключения. Да и этот срок он не отбыл — вышел на волю полтора месяца спустя по амнистии. При этом от своих идей Адамс не отступился.

В 1906 году он вернулся в Херсон . Его политическая активность и революционные идеи и на этот раз не остались без внимания полиции — Артур снова был задержан и сослан в Олонецкую губернию.

Добравшись до приморского города, беглец и не догадывался, что ориентировка на него уже пришла в местную полицию. Очень скоро Артур снова оказался под стражей.

На этот раз молодого революционера решили отправить в Якутию , побег откуда и сейчас представляет сложность, а в те времена был практически невозможен. Это понимал и сам Адамс: воспользовавшись заминкой конвоя по пути к месту ссылки, он снова бежал, но на этот раз отправился в Петербург. Оставаться в России было опасно, и вскоре Артур по раздобытым друзьями поддельным документам на имя Бориса Тимченко сумел выехать в Финляндию . При помощи шведского свидетельства о рождении Адамс устроился там на работу в крупную электрокомпанию.

Вместе со своей бригадой Адамс исколесил несколько стран — в том числе Италию Египет , а потом отправился в Аргентину . Там будущий разведчик в должности монтажника приступил к сбору аппаратуры для электростанции в окрестностях Буэнос-Айреса

В свободное время Адамс занимался распространением социал-демократических идей, а также вступил в русский клуб «Авангард».

В Аргентину Адамс смог вернуться лишь несколько месяцев спустя, дождавшись, когда там улягутся страсти. Главный инженер стройки выплатил Артуру всю зарплату и включил его в рабочую группу для поездки в США, чтобы принять там два крейсера, построенных для Аргентины.

Оказавшись в штате Массачусетс, он какое-то время работал на верфи, а затем переехал в Нью-Йорк и устроился на завод по производству электромашин. Через некоторое время, благодаря живущему в Канаде другу по кронштадтской школе, Адамс перебрался в Торонто . В Канаде Артур пробыл до 1913 года, получив за это время местное гражданство и диплом инженера-конструктора.

Назад в Россию

Вернувшись в США, Артур поработал на нескольких заводах (в том числе и на предприятии Генри Форда), а в 1916 году вступил в американскую армию, службу в которой окончил спустя три года в звании майора.

Несмотря на свои профессиональные успехи и устроенный быт, Адамс скучал по России и надеялся когда-нибудь туда вернуться. Поэтому, когда появилась возможность, он с радостью устроился в представительство РСФСР в США под руководством дипломата Людвига Мартенса, выходца из России.

В распоряжении отдела оказались в том числе данные о производстве поездных колес из отбеленного чугуна, о создании вольфрамовой, ванадиевой и марганцевой стали и о технике нового процесса печатания.

Хотя подобная деятельность преследовалась американскими властями, под понятие шпионажа она не попадала: всю информацию в представительство «Общества технической помощи Советской России» и его филиалы добровольно несли местные изобретатели, которые становились членами этого общества.

Вместе с Адамсом работала его будущая жена — с дочерью иммигранта машинисткой Доротеей Кин Артур познакомился еще в 1918 году, во время своего визита в одно из американских издательств. Они поженились 12 лет спустя.

После ликвидации технического отдела они с Доротеей перебрались в Петербург, а затем — в Москву. Там Доротея устроилась переводчицей в представительство газеты «Нью-Йорк таймс», а Артур стал директором Автомобильного Московского общества (АМО), позже преобразованного в Завод имени Лихачева (ЗИЛ)

Адамс мечтал наладить массовый выпуск машин в СССР и установил на заводе железную дисциплину.

За это его невзлюбили подчиненные, недовольные многочисленными штрафами и нареканиями со стороны начальника. Не сложились у Адамса отношения и с местной партийной ячейкой. В итоге на должности директора завода он продержался всего два года, и в 1923 году после выпуска нескольких трехтонных грузовиков он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Легенда на тысячу долларов

В следующие 12 лет Адамс сменил несколько мест работы — от сталелитейного завода «Большевик» до Центрального управления государственных автомобильных заводов и Глававиапрома ВСНХ СССР. Несколько раз его направляли в командировки в США и Германию — для перенятия опыта по созданию грузовиков, а также для размещения заказов военной промышленности и закупки американских самолетов.

Знания и опыт Артура в технической области, а также безупречное владение английским и французским языками по достоинству оценил начальник разведуправления РККА Ян Берзин.

Судьба свела его с Адамсом, когда Берзин пригнал на АМО служебное авто для ремонта. Потом Берзин попросил нового знакомого составить для него обзор технических новинок, информация о которых содержалась в иностранных журналах, и был впечатлен тем, как быстро и качественно Адамс справился с заданием.

После постижения азов разведывательной деятельности он, как положено, прошел полное медицинское обследование в Цент­ральном клиническом госпитале Наркомата обороны.

Результаты чуть было не поставили крест на карьере разведчика: выяснилось, что из-за старой травмы позвоночника Адамс нуждается в постоянном наблюдении врача. Однако в итоге руководство решило рискнуть, и в конце 1935 года Артур, получивший псевдоним Ахилл, под видом радиоинженера из Канады вместе с женой прибыл в США. Положение Адамса в иерархии разведывательного управления было довольно высоким — он подчинялся только руководителю разведуправления РККА.

Созданию правдоподобной легенды поспособствовал старый знакомый из Нью-Йорка: владелец небольшой фирмы по производству радиоизделий подтвердил иммиграционной службе, что Адамс действительно прожил десять лет в Канаде.

К слову, старые связи пригодились Артуру и в дальнейшем: чтобы не вызвать подозрения у американцев, он устроился на должность инженера к проектировщику машин для Голливуда Самуэлю Вегману. Тот даже официально выплачивал Адамсу зарплату — примерно 75 долларов в неделю. На самом же деле выплаты шли из денег (около тысячи долларов), которые Адамс вручил Вегману перед трудоустройством. Такую же схему разведчик использовал, устроившись в коммунистический журнал New Masses. Таким образом Адамс снял возможные вопросы об источниках своих денежных средств.

Для того чтобы соорудить радиопередатчик для связи с центром, Адамс открыл фирму под названием «Технические лаборатории». Теперь он мог закупать различные детали, не привлекая лишнего внимания американских спецслужб.

Вскоре приемник был готов, но воспользоваться им Артур так и не смог — ему не хватило знаний в области настройки радиосвязи.

Зато Адамсу удалось наладить отношения с некоторыми чикагскими учеными, а также с импортером стали и хозяйкой ювелирного магазина из Нью-Йорка. Кроме того, он передал центру полученные от одного из агентов документы о системе радиовооружения американской армии.

Тайна Мартина Кемпа

Но эта миссия едва не закончилась для Артура арестом, причем не в США, а в СССР. В 1938 году, во время тотальной зачистки в НКВД, которую проводил руководитель ведомства Николай Ежов , разведчика внезапно отозвали. На родине его обвинили в связи с троцкистом из Канады, а также в ценовых махинациях при закупке оборудования и взаимодействии с иностранцами, подозреваемыми в шпионаже.

Да и то ненадолго: спустя год он был восстановлен в должности и опять вернулся в США, проделав долгий путь через Стокгольм, Брюссель и Париж. На этот раз Адамс отправился в Штаты в одиночестве — отца Доротеи репрессировали, и жена разведчика осталась в Москве.

Оказавшись на месте, Адамс принялся за вербовку: информацией с ним делились юристы, бизнесмены, врачи, руководители лабораторий, инженеры и ученые. Одним из самых ценных агентов Адамса был химик Колумбийского университета Кларенс Хиски, действующий под псевдонимом Эскулап.

Информация передавалась через собранную в 1941 году радиостанцию — на этот раз для организации связи на место выехал военный техник Олег Туторский, который усовершенствовал ранние разработки Адамса.

Получив добро от резидента Павла Михайлова , Адамс встретился с информатором, в дальнейшем известным под псевдонимом Мартин Кемп (его настоящее имя до сих пор остается тайной). Во время первой сорокаминутной встречи, которая прошла в одном из маленьких прибрежных городов, стороны обговорили все нюансы и договорились встретиться через месяц — 23 февраля.

Правда, произошло это 24 февраля — на следующий день после встречи, на которой вместе с образцами урана и бериллия информатор передал Артуру около тысячи листов ценной документации Манхэттенского проекта. Вернуть их следовало утром, и Адамсу, у которого были проблемы со зрением, понадобилась целая ночь на конспиративной квартире, чтобы сделать фотографии.

В руках у разведчика оказались схемы завода и агрегатов, методы получения чистых металлов и другие научные данные, в том числе материалы Клинтонской лаборатории, оценить важность которых Адамсу не позволил недостаток знаний в этой сфере.

К слову, образцы урана и плутония Артур, не догадываясь об их опасности для здоровья, переносил в кармане пальто. Из переданных Кемпом материалов следовало, что американцы вложили в ядерный проект около миллиарда долларов и привлекли к разработке оружия нобелевских лауреатов.

Исключительную ценность переданной Адамсом информации подтвердили советские ученые, которые во главе с академиком Игорем Курчатовым трудились над созданием атомного оружия. За свою работу Артур помимо благодарности получил премию в размере двойного оклада. Он пытался финансово отблагодарить и своего информатора, но тот от вознаграждения категорически отказался.

Встречи с ученым, который продолжал приносить документацию (в целом около пяти тысяч страниц), образцы оксида дейтерия («тяжелой воды») и металлов, прекратились в августе 1944 года. Позже выяснилось, что Кемпа сразила лейкемия — сказалась неосторожность в обращении с радиоактивными материалами. А осенью 1944 года Адамс понял: он под колпаком у американской контрразведки.

Опрятный человек

В ноябре 1944 года Артур встретился на конспиративной квартире с советским резидентом Павлом Мелкишевым (Мольер). Кроме поздравлений с прошедшим днем рождения, Мелкишев передал Адамсу письмо от жены и уведомил, что отныне он получает возможность вербовать агентов без согласования с центром.

Обсудив с резидентом дальнейшие планы по атомной тематике, Адамс в полночь отправился домой на своем автомобиле. Он практически сразу заметил следующую за ним машину: в том, что это слежка, разведчик убедился, когда попытался оторваться от преследователей.

По версии американских источников, разведчика взяли в разработку еще в 1943 году, но тот ловко уходил от «наружки». А вот Хиски (Эскулап) был менее осторожен: своих коммунистических воззрений он не скрывал, возможность слежки во внимание не принимал. И во время наблюдения за Хиски спецслужбам якобы удалось зафиксировать его встречу с Адамсом и передачу документов.

Такой прокол стоил разоблачения не только Адамсу, но и нескольким его коллегам. От ареста и суда Артура и Хиски спасло лишь нежелание американцев привлекать лишнее внимание к своим ядерным разработкам. В итоге Эскулапа призвали в армию и отправили на Гавайи, где он занимался изготовлением мыла.

С Адамсом было сложнее — в течение двух лет спецслужбы собирали доказательства его причастности к шпионажу. Для этого к разведчику даже пытались подослать оперативника под видом студента Хиски, но Артур раскусил этот ход. А когда улики против Адамса наконец собрали, выяснилось, что вся работа проведена впустую — Госдеп , не желая обострять отношения с СССР, отказал в возбуждении уголовного дела. Но и выпускать Адамса из страны было категорически запрещено — за разведчиком неусыпно следили четверо «наружников».

Впрочем, Артур Адамс переиграл их и в этот раз: несколько недель он каждый вечер выгуливал спаниеля своего знакомого, а дождавшись, когда резидентура закончила подготовку его переправки в СССР, просто исчез во время очередной прогулки. Разведчика хватились, когда увидели, что собака вернулась с прогулки одна. Агенты ФБР пытались разыскать беглеца, разослав по всем штатам ориентировки:

Однако под эт