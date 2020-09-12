Новое российское оружие восхитило Китай

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Российские военные комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат» обладают выдающимися боевыми свойствами. Они страшнее ядерных бомб. Так считают китайские журналисты.

«Перевооружение российских ракетных войск на эти модели ракет с дальностью полета более десяти тысяч километров ставят Америку в безвыходное положение», —передает РИА «Новости» содержание статьи китайского портала Sina.

Особенно похвалили в Китае ракетный комплекс «Авангард». По мнению китайских аналитиков, из-за скрытности ракеты снаряд не смогут перехватить американцы. В материале говорится, что ракета «Авангард» сможет долететь до Вашингтона за 15 минут.

«За это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе и уж тем более не смогут дать отпор российской ракете», —указывают китайские журналисты.

Ракету авторы статьи назвали «шедевром российской армии». Они отметили, что «Авангард» — это более устрашающее оружие, чем ядерная бомба.