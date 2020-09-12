Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Китайцы восхитились новым российским оружием 

Ura.Ru и ещё 4 30 минут назад
Новое российское оружие восхитило Китай
Фото: © URA.RU
Российские военные комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат» обладают выдающимися боевыми свойствами. Они страшнее ядерных бомб. Так считают китайские журналисты.

«Перевооружение российских ракетных войск на эти модели ракет с дальностью полета более десяти тысяч километров ставят Америку в безвыходное положение», —передает РИА «Новости» содержание статьи китайского портала Sina.

Особенно похвалили в Китае ракетный комплекс «Авангард». По мнению китайских аналитиков, из-за скрытности ракеты снаряд не смогут перехватить американцы. В материале говорится, что ракета «Авангард» сможет долететь до Вашингтона за 15 минут.

«За это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе и уж тем более не смогут дать отпор российской ракете», —указывают китайские журналисты.

Ракету авторы статьи назвали «шедевром российской армии». Они отметили, что «Авангард» — это более устрашающее оружие, чем ядерная бомба.
Накануне президент США Дональд Трамп похвастался мощным секретным оружием. Он отметил, что его нет ни у кого: ни у Китая, ни у России. Он подчеркнул, что американские вооруженные силы — самые мощные, а за последние 3,5 года страна потратила на вооружение 2,5 трлн долларов.
Видео дня. В Сети обсуждают возможный роман Козловского и Акиньшиной
Ura.Ru: последние новости
Депутат предложила отбирать пособия у безработных. «Вместо закона о тунеядстве им платят» Депутат предложила отбирать пособия у безработных. «Вместо закона о тунеядстве им платят» Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой. «Это неприлично» Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой. «Это неприлично» Мишустин запретил Минспорту РФ заниматься строительством Мишустин запретил Минспорту РФ заниматься строительством
Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Дональд Трамп , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соловьев довел до истерики белорусского оппозиционера
Соловьев довел до истерики белорусского оппозиционера
Что стало с предпринимателем Владимиром Довганем
Что стало с предпринимателем Владимиром Довганем
Раскрыты подробности о больной раком Заворотнюк
Раскрыты подробности о больной раком Заворотнюк
«После залпа нас уничтожат»: секреты ракетного удара
«После залпа нас уничтожат»: секреты ракетного удара
Видео
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
06:13
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
Шоу-бизнес
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
00:47
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
Наука и техника
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
02:35
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
00:40
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
Происшествия
У гостиницы в Китае произошел взрыв
00:16
У гостиницы в Китае произошел взрыв
Происшествия В мире
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:48
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
02:20
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
Происшествия
Появилось видео взрыва авиабомб времён ВОВ
00:33
Появилось видео взрыва авиабомб времён ВОВ
Происшествия
Опубликовано видео лесных пожаров в США
01:27
Опубликовано видео лесных пожаров в США
В мире
Галкин высмеял Лукашенко и «перехват о Навальном»
06:13
Галкин высмеял Лукашенко и «перехват о Навальном»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение