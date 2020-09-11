Япония стала новой угрозой для России

Япония раздумывает о покупке ракет, чтобы увеличить боеспособность своих Сил самообороны и дать им возможность поражать наземные цели. Этот шаг — стремление обезопасить себя на фоне крепнущей военной мощи Китая и ядерных амбиций КНДР , однако, как считают эксперты, у России также есть поводы понервничать. Ракеты, которые хочет заполучить Токио, будут способны достигать не только китайской и северокорейской территорий, но и российского Дальнего Востока.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на днях объявил о том, что досрочно уходит в отставку, однако запущенная им политика по наращиванию оборонных возможностей страны никуда не денется. По данным Reuters, ещё в июне Абэ поручил разработать предложения по изменению военной доктрины, которые позволят японским Силам самообороны наносить удары по наземным целям. Сегодня они, связанные пацифистской конституцией, могут отвечать только на угрозы с моря и с воздуха. Для расширения возможностей не придётся вносить изменения в основной закон страны, достаточно будет заключить, что угроза с суши тоже существует, говорят сторонники поправок.

В военных кругах Японии обсуждается вопрос о приобретении американских крылатых ракет BGM-109 Tomahawk, поделился с Reuters Кацутоси Кавано, до прошлого года возглавлявший Объединённый штаб Сил самообороны. «Томагавки» могут поражать цели на расстоянии 2,5 тысячи километров и, если они появятся в японском арсенале, в радиусе возможного удара окажется большая часть Китая и значительный кусок российского Дальнего Востока.

Вероятно, в течение пяти лет у Японии появится возможность наносить удары по суше, — добавил Кавано. — Однако комплексный ударный пакет, включающий нацеливание на спутники и компоненты радиоэлектронной защиты, будет намного дороже и потребует более 10 лет на реализацию.

Ранее издание The Japan Times сообщило о том, что Токио собирается заполучить ракеты JSM (для высокоточного поражения наземных и надводных целей. — NEWS.ru) дальностью около 500 км, которые смогут атаковать из-за пределов досягаемости оружия противника. Их предполагается закупить у норвежского производителя Kongsberg и американского Raytheon и устанавливать на самолёты-невидимки F-35. Предположительной датой начала поставок считается 2022 год. Министерство обороны , по данным издания, также раздумывает над покупкой ракет JASSM с радиусом действия 900 км.

Военный обозреватель журнала Forbes Майкл Пек считает, что вооружение ракетами LRASM и JASSM несколько уменьшит способность истребителей F-35 избегать обнаружения, поскольку они не размещаются во внутренних отсеках. Однако сочетание «самолёт-невидимка + ракета дальностью 500 км» — всё равно довольно тревожный знак для России.

Вооружённые ракетами JSM невидимки F-35 могут потенциально нацеливаться на российские корабли и авиабазы, оставаясь незамеченными на радарах и вне зоны досягаемости китайской и российской авиации, — обращает внимание Пек. — Даже хуже — во Владивостоке базируются российские субмарины, несущие межконтинентальные баллистические ракеты, что делает эту область особо чувствительной.

Тем не менее российские берега сегодня — крайне маловероятная цель для японских ракет. Наращивание Сил самообороны ведётся главным образом для того, чтобы противостоять Китаю и Северной Корее. Последняя кстати, ранее регулярно запускала баллистические ракеты в сторону Японии, а в 2020 году вновь приняла воинственную позу после неудавшегося сближения с Западом.

Главная причина наших действий — Китай, хотя мы стараемся это не афишировать, — пояснил член правящей Либерально-демократической партии Масахиса Сато.

По этим же причинам Токио хотел развернуть на своей территории американские системы ПРО Aegis Ashore, но в итоге решил от них отказаться. Вооружение было признано дорогим и опасным для гражданского населения из-за обломков противоракет, которые могли бы упасть на жилые районы. Впрочем, японцы не отказываются от усиления обороны в принципе и намерены рассмотреть альтернативы американским системам.

Против появления Aegis Ashore возле своих границ протестовали Россия и Китай, в том числе из-за того, что пусковую установку системы теоретически можно использовать не только для защиты, но и для нападения (хотя речь шла об ограниченном количестве ячеек для размещения возможных ударных ракет взамен оборонительных). Поэтому планы по закупке ракет с увеличенной дальностью, если они подтвердятся, наверняка также вызовут недовольство у Москвы и Пекина.

В самой Японии тоже существуют противники игры мускулами, указывающие на несоответствие подобной политики пацифистскому духу конституции монархии. Кроме того, японцы опасаются быть втянутыми в военную игру США в Азиатско-Тихоокеанском регионе: если у Страны восходящего солнца будет возможность нанести удар по Китаю, то что помешает Вашингтону попросить её об этом?