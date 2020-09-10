Россия отправила в Сирию «Гермесы»

The National Interest (США) . Россия отправляет в Сирию противотанковые ракетные комплексы «Гермес», впервые показанные на форуме «Армия-2020». «Гермесы» будут проходить на территории Сирии боевые испытания под контролем военных специалистов из России, пишет

Согласно появившимся во вторник сообщениям СМИ, Минобороны России , возможно, отправляет в Сирию ракетные комплексы «Гермес» для нанесения ударов по турецким танкам и другой бронетехнике. Согласно информации, которая впервые появилась на сайте Avia.Pro, этот комплекс проходит полевые испытания в условиях, приближенных к боевым, на территории, в настоящее время находящейся под контролем Сирийской Арабской Республики, а боевые испытания будут проходить под контролем российских военных.

По имеющейся информации, комплекс «Гермес» может одновременно уничтожить несколько единиц бронетехники противника с расстояния до 100 километров. Это могло бы обеспечить сирийскому режиму возможность уничтожить все турецкие силы в течение нескольких часов.

Правда, будет ли «Гермес» использоваться таким образом, маловероятно, но намек ясен.

Модернизированный «Гермес»

Недавно, на прошедшем в прошлом месяце Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который проходил в Конгрессно-выставочном центре Вооруженных Сил России «Патриот» в подмосковной Кубинке, Россия представила модернизированный комплекс управляемого ракетного оружия «Гермес». Вероятность поражения с платформы составляла 98-99% даже при пуске ракеты с расстояния 100 километров.

В состав ракетного противотанкового комплекса входят несколько БПЛА для выполнения задач разведки и целеуказания, которые обеспечивают обнаружение цели и даже ее подсветку на расстоянии. Кроме того, комплекс оснащен компактным боевым модулем с пусковыми установками для шести ракет — и может осуществлять залповый пуск по шести целям одновременно. Каждая из этих управляемых ракет может нести осколочно-фугасную боевую часть, масса [взрывчатого вещества] которой составляет 20 килограммов.

Является ли развернутая в Сирии платформа той же самой, что была показана на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», в целом неизвестно, поскольку, согласно другим сообщениям, дальность развернутого в настоящее время комплекса — «Гермес-А» — составляет всего 30 километров. Но для противотанковой ракеты даже это было бы внушительно, особенно в северной Сирии, где местность в основном открытая.

Настоящие заклятые друзья

Учитывая этот последний поворот событий с переброской Россией вооружения, которое может быть использовано против Турции, можно с уверенностью сказать, что отношения между этими двумя странами сложные.

На самом деле, сегодня можно даже сказать, что отношения России и Турции действительно странные, похожие на отношения «заклятых друзей» (ни друзей, ни врагов), но переходящие из одной крайности в другую.

В Сирии эти две страны, безусловно, находятся в состоянии конфликта, отчасти потому, что Сирия поддерживает тесные отношения с Россией, а Турция действует в регионе все более агрессивно.

Кроме того, эти две державы недоброжелательно относятся друг к другу. Не только потому, что на протяжении последних столетий между Россией и Турцией было несколько войн. Турция давно является членом Организации Североатлантического договора (НАТО) и на протяжении всей холодной войны была одним из двух военных союзников США по НАТО, которые фактически имели общие границы с Советским Союзом (вторым союзником была Норвегия).

До 1918 года Сирия на протяжении многих веков была в составе Османской империи — предшественницы современной Турции. Особой любви друг к другу они не испытывают, и, если не считать весьма необычных трехдневных совместных военных учений, в которых они приняли участие в 2009 году, общего языка и точек соприкосновения эти две страны практически не нашли.

После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году ситуация только ухудшилась. Это объясняется тем, что Турция во многом поддерживает основные силы оппозиции, выступающие против правительства САР в Дамаске, и фактически дело дошло до столкновений между Сирией и Турцией.

Сглаживает эту недоброжелательность то, что Турция является одним из постоянных заказчиков Москвы, покупающих у нее военную технику, в том числе и ЗРК С-400. Покупка этого комплекса вызвала недовольство у партнеров Турции по НАТО, в частности у США, которые исключили Анкару из программы разработки истребителей-невидимок F-35 из опасений, что российский ЗРК С-400 сможет обнаружить F-35 и получить слишком много информации о характеристиках этого истребителя.

Российский полигон для испытаний

Кроме того, Россия по большей части использует Сирию в качестве испытательного полигона для многих видов своего оружия, поэтому неудивительно, что Москва хотела бы опробовать в этом регионе и свой новый противотанковый ракетный комплекс «Гермес».

Правда, не исключено, что российские военные рассчитывают, что на полевых испытаниях этот комплекс покажет себя гораздо лучше, чем их новейший танк. Дело в том, что у Москвы вышло с этим не совсем благополучно, когда, по имеющейся информации, в начале этого года в Сирии повстанческими силами был уничтожен один из ее танков нового поколения Т-14 «Армата».