«Смертельное оружие»: в Китае оценили ракетный поезд РФ

Новый российский боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» может представлять серьезную угрозу для США, считают китайские журналисты. Они отметили, что, несмотря на большое количество преимуществ, у комплекса также есть и недостатки, в частности финансовые. Ранее российский эксперт сообщил, что «Баргузин» может поступить на вооружение в течение ближайших трех-пяти лет.

Китайское издание Sina высоко оценило новый российский боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин».

«Это смертельное оружие России — насколько оно ужасающее? Его характеристик достаточно, чтобы у американских военных застыла кровь в жилах», — гласит название статьи об оружии.

Журналисты обратили внимание, что до «Баргузина» Россия использовала БЖРК «Молодец», разработанный еще в Советском Союзе. Это оружие было признано устаревшим и снято с вооружения в 2005 году.

Как отметили в материале Sina, Россия всегда опережала другие страны в области исследований и разработок ракетных комплексов, в частности, из-за угрозы со стороны Соединенных Штатов.

Из-за проблем с финансированием проекта исследования и разработки БЖРК были приостановлены в 2017 году, но сейчас этот проект можно снова запустить, что не может не радовать Россию, пишут китайские журналисты.

Вместе с тем они отметили, что, хотя этот железнодорожный ракетный комплекс имеет огромную мощность, высокую скрытность и маскировку, у него есть недостатки, в первую очередь — финансовые. Как отметили в издании, обслуживание «Баргузина» достаточно трудное и требует немалых затрат.

Кроме того, мощность запусков БЖРК зависит не только от характеристик самого ракетного комплекса, но и от конструкции российской железнодорожной сети: «Баргузин» сыграет наибольшую роль только в тех районах, где высоко развита система железных дорог.

По мнению китайских журналистов, хотя эта система очень мощная и может представлять серьезную угрозу для США, она станет не основой ракетного вооружения России, а, скорее, дополнительным оборудованием для других ракетных систем.

«Однако, несмотря на то что «Баргузин» сталкивается со множеством проблем, само наличие этого проекта уже является неким давлением на США. По сравнению с «Баргузином», ранее разработанный Советским Союзом БЖРК «Молодец» имел много проблем: например, ракеты были слишком тяжелыми, чтобы их можно было разместить в обычном вагоне, а эффективность маскировки была невысокой. Но даже несмотря на это, Америка опасалась этого ракетного комплекса, что уж говорить о более продвинутом БЖРК «Баргузин», — приводит цитату из статьи «ИноСМИ».

В середине июля эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев заявил РИА «Новости», что Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) смогут в течение ближайших трех-пяти лет получить новый БЖРК «Баргузин».

Он пояснил, что это произойдет, если российское военное руководство примет соответствующее решение.

Изначально планировалось, что БЖРК нового поколения разработают к 2018 году, но за год до этого «Российская газета» со ссылкой на источник в «оборонке» сообщила, что создание «Баргузина» приостановили.

«Я считаю, что развертывание «Баргузина» стало бы наиболее эффективным ответом на стратегическую угрозу, которую влечет за собой рост военных баз НАТО у российских рубежей. По моей оценке, на создание опытного образца ракеты, летные испытания и отработку различных систем уйдет порядка трех-пяти лет, для ракетного комплекса это очень короткий срок», — подчеркнул Евсеев.

По его словам, проект заморозили из-за планов российского руководства на продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Но теперь пролонгация соглашения находится под большим вопросом, а Москва уже готовится к отказу США от договора. Другим фактором Евсеев назвал финансовый вопрос.

Эксперт подчеркнул, что по своим характеристикам «Баргузин» существенно превосходит БЖРК «Молодец», который был вооружен слишком тяжелой ракетой: она не помещалась в обычный вагон, и это оказалось серьезным демаскирующим фактором.

БЖРК «Баргузин» внешне неотличим от обычного товарного поезда. В его вагонах можно разместить три межконтинентальные баллистические ракеты с 30 боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. Кроме того, там находятся командные пункты, технологические и технические системы, средства связи и личный состав.

При возникновении угрозы ядерной войны БЖРК должен будет выйти на маршруты патрулирования и, слившись с потоком других железнодорожных составов, после соответствующего приказа остановиться и готовиться начать атаку.

В этот момент створки на крышах трех вагонов раскроются, а спрятанные внутри механизмы приведут в вертикальное положение пусковые контейнеры ракет. Запуск происходит в течение нескольких минут.