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Украина поможет Турции создать конкурента Су-57 

Lenta.ru 26 минут назад
Украина поможет Турции создать конкурента Су-57
Фото: News.myseldon.com
Украина и Турция стремятся углубить свое военно-техническое сотрудничество, чему были посвящены переговоры, состоявшиеся в конце августа в Анкаре, пишет Defense News. В июне глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что истребитель Turkish Fighter X (TF-X) в случае своего создания и выхода на международный рынок может стать конкурентом российского Су-57.

«Одним из основных недостатков турецкой промышленности является отсутствие технологии производства двигателей. Например, самая амбициозная национальная программа Турции — проектирование, разработка и производство национального истребителя, получившего название TF-X, кажется, застопорилась, поскольку аэрокосмическим властям Турции еще предстоит найти двигатель для планируемого самолета», — уверяет издание.

Defense News отмечает, что украинская сторона уже поставляет двигатели для турецких ударно-разведывательных дронов Bayraktar TB2. Издание пишет, что в Анкаре вице-премьер-министр Украины Олег Уруский провел переговоры с главой государства Реджепом Эрдоганом. По словам киевского чиновника, в ходе визита украинская сторона предлагала турецкой организовать совместное производство транспортных самолетов Ан-178, а представители украинских компаний «Ивченко-Прогресс» и «Мотор Сич» проведут переговоры с турецкими оборонными компаниями.
В августе в воздух впервые поднялся второй прототип турецкого ударного беспилотника Akinci, оснащенного двумя турбовальными двигателями АИ-450Т разработки «Ивченко-Прогресс».
В июле агентство «Интерфакс-Украина» сообщило, что Турция и Украина обсуждают вопросы совместной разработки и начала производства беспилотников Bayraktar TB2. Данные дроны, находящиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины, считаются «убийцами» зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства в Сирии и Ливии.
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Оружие , Армия , Реджеп Эрдоган , Олег Уруский , Дмитрий Шугаев , Мотор Сич , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Интерфакс , Анкара , Турция
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