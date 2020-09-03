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ВМФ России получит способные управлять пушками поворотом головы шлемы 

RT на русском и ещё 3 50 минут назад
Моряки в РФ смогут управлять пушками поворотом головы
Фото: ТАСС
В России разработана и проходит испытания новая система наведения с использованием нашлемных целеуказателей, способных управлять пушками кораблей поворотом головы, сообщил замгендиректора — генконструктора по военно-технической политике концерна «Моринформсистема-Агат» Николай Борисов.

«Оператор поворотом головы производит первичное наведение АК-630 на объект поражения, а дальше система захватывает цель автоматически», — цитирует его ТАСС.

Как предполагают разработчики, шлем-целеуказатель повысит эффективность поражения в ближней зоне ПВО корабля беспилотников, вертолётов и крылатых ракет.

«Разработка уже имеет паспорт экспортного образца и в дальнейшем будет предлагаться партнёрам по рынку систем вооружения», — добавил Борисов.

Ранее военный эксперт Михаил Ходарёнок рассказал об особенностях крейсера «Москва» и его вооружении.
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Оружие , Армия , Войска , Николай Борисов , Михаил Ходаренок , Моринсис-Агат , ИТАР-ТАСС
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