США приготовили ночной кошмар для России

ВВС США обнародовали первую официальную концепцию суперсекретной программы бомбардировщика-невидимки следующего поколения B-21 Raider.

Дизайн этого самолета обсуждался с тех пор, как программа была анонсирована в сентябре 2016 года. В-21 является одним из трех межконтинентальных дальних бомбардировщиков пониженной заметности следующего поколения, разрабатываемых в мире.

Первый полет планируется осуществить в начале — середине 2020-х годов, одновременно с китайским H-20 — первым в этой стране межконтинентальным дальним бомбардировщиком, и российским ПАК ДА.

Эксперты считают, что разработка H-20 идет наиболее быстрыми темпами. Однако из-з секретности проекта официальное представления машины до сих не произошло.