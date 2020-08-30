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Defense News (США): B-21 Raider — ночной кошмар для России 

ИноСМИ 1 час назад
США приготовили ночной кошмар для России
Фото: ИноСМИ
ВВС США обнародовали первую официальную концепцию суперсекретной программы бомбардировщика-невидимки следующего поколения B-21 Raider.
Дизайн этого самолета обсуждался с тех пор, как программа была анонсирована в сентябре 2016 года. В-21 является одним из трех межконтинентальных дальних бомбардировщиков пониженной заметности следующего поколения, разрабатываемых в мире.
Первый полет планируется осуществить в начале — середине 2020-х годов, одновременно с китайским H-20 — первым в этой стране межконтинентальным дальним бомбардировщиком, и российским ПАК ДА.
Эксперты считают, что разработка H-20 идет наиболее быстрыми темпами. Однако из-з секретности проекта официальное представления машины до сих не произошло.
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Оружие , Армия , США
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