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Рассекречены данные об испытаниях «Царь-бомбы» 

Lenta.ru 20 минут назад
Рассекречены данные об испытаниях «Царь-бомбы»
Фото: Росатом / YouTube
Госкорпорация «Росатом» показала ранее засекреченный фильм об испытаниях термоядерной водородной бомбы АН602. Видео доступно на YouTube-канале организации.
Ролик представляет из себя 40-минутный фильм, снятый в стиле советского документального кино. Видео было опубликовано в честь 75-летия российской ядерной промышленности. В фильме показаны основные этапы при создании, транспортировке и непосредственно взрыве бомбы. В частности, закадровый голос объясняет принцип действия самого мощного взрывного устройства, изобретенного человеком.
На кадрах документального фильма можно увидеть момент транспортировки «Царь-бомбы», как ее прозвали на Западе, с помощью самолета. Также с разных точек был запечатлен момент взрыва. Фильм снимали несколько съемочных групп, одна из них находилась в самолете-лаборатории.
В ноябре 2019 года испанское издание La Vanguardia назвало советскую термоядерную бомбу АН602 бесполезной. По словам журналистов, в реальном войне использование оружия, обладающего такими же габаритами, нерационально и затруднительно. Также при взрыве большая часть энергии бомбы уходит в космос.
АН602 или «Царь-бомба» была разработана в 1956-1961 годах под руководством академика Академии наук СССР Игоря Курчатова. Испытание бомбы состоялось 30 октября 1961 года на ядерном полигоне «Сухой Нос», расположенном на острове Новая Земля. Мощность взрыва составила 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Несмотря на мощность, взрыв АН602 считается одним из самых чистых за всю историю.
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Комментарии
Оружие , Армия , Игорь Курчатов , РАН , Росатом
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