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Раскрыты задачи новейшего ударного беспилотника «Гром» 

РИА Новости 14 минут назад
Раскрыты задачи новейшего ударного беспилотника «Гром»
Фото: Форум "Армия-2020"
Беспилотник "Гром", впервые представляемый на форуме "Армия-2020", предназначен для поддержки истребителей Су-35 и Су-57, заявил РИА Новости генеральный конструктор предприятия-разработчика данного беспилотника — компании "Кронштадт" Николай Долженков.

"На "Армии-2020" мы представляем проект беспилотника "Гром" массой семь тонн и полезной нагрузкой порядка 500 килограмм, который будет действовать в одном соединении с истребителями типа Су-35 и Су-57", — сказал он.

Долженков отметил, что основная задача этого беспилотника — сохранить жизни пилотов и сами пилотируемые самолёты.
По его словам, "Гром" будет обеспечивать безопасность пилотируемых истребителей, уничтожая ПВО противника и выполняя другие боевые задачи.

"Уже сегодня у Минобороны есть понимание, что беспилотники такого типа должны массово поступать на вооружение ВКС", — подчеркнул Долженков.

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Оружие , Армия , Войска , Николай Долженков , Министерство обороны , РИА Новости
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