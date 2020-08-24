Раскрыты задачи новейшего ударного беспилотника «Гром» 

Беспилотник "Гром", впервые представляемый на форуме "Армия-2020", предназначен для поддержки истребителей Су-35 и Су-57, заявил РИА Новости генеральный конструктор предприятия-разработчика данного беспилотника — компании "Кронштадт" Николай Долженков.
"На "Армии-2020" мы представляем проект беспилотника "Гром" массой семь тонн и полезной нагрузкой порядка 500 килограмм, который будет действовать в одном соединении с истребителями типа Су-35 и Су-57", — сказал он.
Долженков отметил, что основная задача этого беспилотника — сохранить жизни пилотов и сами пилотируемые самолёты.
По его словам, "Гром" будет обеспечивать безопасность пилотируемых истребителей, уничтожая ПВО противника и выполняя другие боевые задачи.
"Уже сегодня у Минобороны есть понимание, что беспилотники такого типа должны массово поступать на вооружение ВКС", — подчеркнул Долженков.