«Калашников» начал поставлять за рубеж новый автомат АК-12

«Калашников» начал экспортировать новые автоматы АК-12 в страны ближнего зарубежья, однако о каких государствах идет речь, не уточняется. Что известно о новом оружии, которое могло и не поступить в массовое производство, — в материале «Газеты.Ru».

Конкурс на создание нового автомата для Вооруженных сил России был объявлен в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Ратник» в 2012 году.

НПО «ИЖМАШ» (ныне Концерн «Калашников») подготовило к предварительным испытаниям два разных изделия — АК107 в калибре 5,45 и АК103-3 в калибре 7,62 мм. Конкуренцию им составили изделия ОАО завод имени В. А. Дегтярева (автоматы А-545 и А-762 на базе АЕК-971) и оригинальные автоматы 5,45А-91 и 7,62А-91 в компоновке «буллпап», разработанные филиалом ОАО Конструкторского бюро приборостроения — ЦКИБ СОО (Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия) из Тулы.

Предварительные испытания явного преимущества ни одной системы ни в одном калибре не выявили, поэтому был назначен второй этап испытаний, на котором были представлены изделия только двух фирм — завода имени В. А. Дегтярева и НПО «ИЖМАШ».

Концерн «ИЖМАШ» в начале 2010-х годов переживал весьма тяжелые времена. После снятия с должности генерального директора Владимира Гродецкого в 2011 году поменялось и все руководство предприятия. Новым главным конструктором был назначен бывший ведущий конструктор Тульского ЦКИБ СОО Владимир Злобин , который вместо того чтобы использовать накопленный в конструкторском коллективе «ИЖМАШ» задел, принял решение создавать новый «автомат XXI века» практически с нуля, используя тем не менее схемные решения автомата Калашникова. Так последовательность событий описывает портал «Калашников Media».

Начатая в 2011 году разработка получила обозначение АК-12 и первоначально не планировалась к участию в конкурсе «Ратник», однако в 2013 году новый 5,45-мм автомат был передан на испытания военным в рамках второго этапа предварительных испытаний уже упомянутого «Ратника» вместо АК107.

Конструкция автомата АК-12 несколько раз пересматривалась от этапа к этапу, в частности изменялись приклад, прицельные приспособления, крепление крышки ствольной коробки, устройство дульного тормоза. По итогам предварительных испытаний, военные отдали предпочтение ковровским автоматам, рекомендовав головному исполнителю ОКР заключить контракт на продолжение работы с заводом имени В. А. Дегтярева. «ИЖМАШ» в этих условиях мог далее участвовать в разработке только в инициативном порядке.

В 2014 году автоматы прошли государственные испытания, и в январе 2015 года было выдано официальное заключение по их результатам. Для «ИЖМАШ» оно звучало катастрофически: «Автоматы А-545 и А-762 после доработки рекомендовать для серийного производства и войсковых испытаний. Автоматы АК-12 и АК103-3 не соответствовали требованиям ТТЗ и государственные испытания не выдержали. Дальнейшая доработка рекомендована за средства разработчика».

Признание поражения означало для недавно преобразованного в составе «Калашникова» НПО «ИЖМАШ» потерю не только лица и репутации, но и огромного рынка сбыта. Попытка же дальше развивать существующий АК-12 отнюдь не гарантировала успеха. Ведь мало того, что новый автомат имел массу серьезных недостатков, выявленных в ходе испытаний, включая низкую надежность и прочность отдельных узлов, он еще и совершенно не был приспособлен к существующим на заводе технологическим процессам (унификация с предшественниками составляла не более 10%).

Кроме того, условная новизна конструкции по комплексным показателям боевой эффективности не давала преимуществ относительно стоящего на вооружении АК-74М, а при развертывании серийного производства практически гарантировала возникновение самых разнообразных «детских болезней».

В феврале 2014 года на должность генерального директора недавно созданного Концерна «Калашников» был назначен Алексей Криворучко (с июня 2018 года — заместитель министра обороны Российской Федерации). Летом 2014 года в Ижевск из Вятских Полян был приглашен Сергей Уржумцев, долгое время работавший на Вятско-Полянском объединении «Молот» главным конструктором, а позднее генеральным директором «Молот-Оружие».

Получивший образование в Ижевском государственном техническом университете и имевший возможность на практике ознакомиться со всеми особенностями созданных на основе автомата Калашникова систем (ВПО «Молот» долгие годы выпускало ручные пулеметы РПК и гражданское оружие на их базе), новый главный конструктор должен был принять решение о дальнейшей судьбе проекта.

И этим решением стал отказ от провального АК-12 и разработка автомата с опорой на уже имеющиеся у предприятия решения и разработки, на базе собственной ижевской школы создания оружия. Это был безусловный риск, но он все же давал больше шансов на успех, чем попытка «вытянуть» АК-12 «образца 2014 года», и этот шаг был полностью поддержан генеральным директором концерна. Так в марте 2015 года стартовал проект, первоначально названный АК-400.

Основной задачей этого замысла было путем глубокой модернизации АК-74 создать образец, сохраняющий достигнутые параметры надежности, отвечающий новым требованиям ТТЗ, при этом максимально возможно использующий уже имеющееся наследие «калашниковской» системы как с точки зрения устройства самого оружия, так и с точки зрения технологий производства, существующих на заводе.

В результате получился автомат, конструкция которого обеспечила установку всех требуемых современных прицельных комплексов на унифицированной базе типа планки Пикатинни. Газоотводный узел, газовая трубка, ствольная коробка и ствол со ствольной арматурой, а также крышка ствольной коробки существенно переконструированы с тем, чтобы повысить стабильность точности и кучности стрельбы (в том числе и с оптическими приборами) при различных способах удержания автомата.

Ударно-спусковой механизм, согласно требованиям ТТЗ, получил возможность ведения стрельбы фиксированными очередями по два выстрела. Повышено удобство переключения режимов стрельбы. Складывающийся приклад, унифицированный с прикладом, разработанным в рамках ОКР «Обвес», оснащен устройством регулирования по длине. Разработаны дополнительные съемные дульные устройства.

Но главное — уровень унификации нового АК-12 с базовым образцом АК-74М составил около 54%.

При этом основные элементы конструкции, обеспечивающие уровень надежности и безотказности системы, а именно подвижная система и узел запирания, остались неизменными, традиционными для схемы АК.

В результате во второй половине 2015 года новый автомат АК-12 и унифицированный с ним АК-15 в калибрах 5,45 и 7,62 мм соответственно были переданы на второй раунд государственных испытаний.

Автоматы получили новые индексы ГРАУ 6П70 (АК-12 калибра 5,45 мм) и 6П71 (АК-15 калибра 7,62 мм). Уже в июне 2016 года партии автоматов АК-12 и АК-15, наряду с ковровскими, поступили в войска для проведения сравнительных испытаний.

В декабре 2017 года коллегия Минобороны в рамках рассмотрения результатов сравнительных испытаний, проведенных в ходе опытно-войсковой эксплуатации, с учетом рекомендаций, полученных в ходе испытаний и особенностей конструктивных схем автоматов, рекомендовала к принятию на вооружение обе конкурирующие системы.

При этом ковровские автоматы рекомендовалось принять только для вооружения частей и подразделений специального назначения, а АК-12 и АК-15 для вооружения всех основных родов войск военнослужащих общевойсковых формирований Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Военно-морского флота.

29 января 2018 года АК-12 принят на вооружение Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты ВС РФ.

«Эти два автомата отличаются между собой только калибром и массой. АК-12 выполнен под калибр 5,45 мм, традиционный для автоматов Калашникова с 1970-х годов. В свою очередь, АК-15 выполнен под патроны калибра 7,62 мм. При одинаковых размерах масса АК-12 с пустым магазином составляет 3,5 кг, а масса АК-15 — 3,75 кг», — пояснил «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения — как военного, так и гражданского.

Версия АК-12 для гражданского рынка называется TR3 5,45. Этот охотничий самозарядный карабин под патрон 5,45х39 имеет с ним полное внешнее сходство. Новый карабин, сохранив фирменные черты оружия Калашникова, приобрел улучшенную эргономику и совместимость с современными прицельными комплексами. Назначение TR3 5,45 — учебно-тренировочная стрельба и охота. Он предлагается потенциальным покупателям по цене 69 тыс. руб.