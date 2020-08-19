Новая бомба: Китай приготовил для Тайваня «Небесный гром»

На государственном телевидении Китая представили новую тактическую управляемую авиационную бомбу Tianlei 500 массой 500 кг. И произошло это всего через несколько дней после завершения визита высокопоставленных представителей США на Тайвань, состоявшегося впервые за последние четыре десятилетия.

Государственные СМИ КНР представили перспективную китайскую систему вооружения на фоне растущей напряженности в отношениях с Тайванем и США. Об этом пишет The Guardian. В новой программе военной редакции китайского телеканала CCTV7 рассказывается об авиационных средствах поражения разработки корпорации Norinco (China North Industries Corporation).

В частности, впервые была продемонстрирована новая тактическая планирующая управляемая авиационная бомба Tianlei 500 (что переводится как «Небесный гром») массой 500 кг. Сообщается, что бомба несет кассету с 240 суббоеприпасами.

Максимальная дальность полета Tianlei 500 — свыше 60 км. Управление осуществляется автономно с помощью глобальной системы позиционирования BeiDou. Круговое вероятное отклонение составляет около 30 м, а площадь поражающего рассеивания суббоеприпасов — 6000 кв. м. Сообщается, что Tianlei 500 может нести шесть различных типов боеприпасов.

Эта демонстрация была произведена на фоне обострения напряженности Китая с Тайванем и США из-за, собственно, самого Тайваня, а также Гонконга , Южно-Китайского моря и пандемии коронавируса COVID-19.

В понедельник, 17 августа, правительство Тайваня объявило, что активизирует усилия по проверке вновь прибывших лиц из Гонконга, чтобы не допустить заселения на острове китайских шпионов.

Тайваньский Совет по делам материкового Китая заявил, что «усиливает управление» жителями Гонконга и Макао , которые являются выходцами из материкового Китая или являются нынешними или бывшими партийными, правительственными или военными чиновниками, и деятельность Совета в настоящее время «направлена на то, чтобы помешать им осуществить проникновение, выступление единым фронтом (в том числе в рамках „Объединенного фронта“), организовать беспорядки или заниматься шпионской деятельностью».

«Объединенный фронт» относится к отделу Коммунистической партии Китая, который отвечает за кооптацию (введение новых членов, минуя этап выборов) зарубежных китайцев и некоммунистов.

Президент Тайваня Цай Инвэнь выступает против курса на сближение с КНР и неоднократно подчеркивала притязания Тайваня на суверенитет, причем систематически делает это с момента ее переизбрания в начале этого года.

В своей речи на прошлой неделе она приветствовала помощь США и объявила об увеличении расходов на оборону, чтобы совершенствовать возможности Тайваня по отражению возможного вторжения Китая на остров, что вызвало упреки со стороны Пекина.

Это заявление последовало после завершения визита на Тайвань делегации США во главе с секретарем кабинета министров Алексом Азаром . На таком высоком уровне посещение американцами острова не происходило уже четыре десятилетия, и это привело в ярость официальный Пекин, который предостерег США от «игры с огнем».

Недавно официально оформленная Тайванем и США сделка на $62 млрд по покупке истребителей F-16 у американской компании Lockheed Martin также была обозначена в китайских государственных СМИ как явная провокация.

Продажа США Тайваню истребителей F-16 является посягательством на суверенитет Китая, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 17 августа на брифинге для журналистов.

Лицзянь отметил, что продажа вооружений Тайваню нарушает принцип «одного Китая». «Данные действия Вашингтона серьезно ущемляют интересы Китая и подрывают национальную безопасность КНР», — заявил представитель МИД КНР.

«Тайбэй подписал формальное соглашение с Соединенными Штатами о приобретении 66 истребителей Lockheed Martin F-16C/D (F-16V) Block 70 Viper новой постройки. По всей видимости, имеется в виду заключения окончательного соглашения в форме обмена письмами между правительствами двух стран в рамках американской программы межправительственных иностранных военных продаж», — рассказал «Газете.Ru» замдиректора Центра стратегий и технологий Константин Макиенко.

Как сказал собеседник издания, Тайвань уже длительное время добивался приобретения в США от 66 до 72 истребителей F-16 современных модификаций. Ранее администрация президента США Барака Обамы по политическим причинам отказалась от продажи Тайваню 66 истребителей F-16C/D Block 50/52.

В 2018 году Тайвань запросил у администрации Трампа 66 истребителей уже последней модификации F-16V Block 70 (и плюс шесть таких дополнительных машин для замены эксплуатационных потерь тайваньского парка истребителей F-16 в последние годы) — и в результате добился контракта на поставку.

До того Тайвань получил 150 истребителей F-16A/B Block 20 (120 F-16A и 30 F-16B) в рамках программы Peace Fenghuang по соглашению 1992 года по линии американской программы FMS в 1997-2001 годах. В настоящее время министерство национальной обороны Китайской Республики (Тайваня) по контракту 2016 года стоимостью $3,8 млрд с корпорацией Lockheed Martin осуществляет программу модернизации 142 наличных истребителей F-16A/B Block 20 до уровня F-16V, с осуществлением работ в 2017-2022 годах на мощностях тайваньской авиастроительной корпорации Aerospace Industrial Development Corporation.

Первый закончивший модернизацию до уровня F-16V тайваньский истребитель F-16A начал летные испытания в августе 2018 года, а 19 октября 2018 года был формально передан ВВС Тайваня.

Тайвань с данной программой модернизации стал первым заказчиком и получателем модификации F-16V, рекламируемой как самый продвинутый вариант семейства истребителей F-16 и оснащаемой новыми бортовыми РЛС Northrop Grumman AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) с АФАР.

Закупаемые теперь 66 дополнительных истребителей F-16V новой постройки должны заменить в составе ВВС Тайваня 56 истребителей Dassault Mirage 2000-5 французской постройки, полученные в 1990-е годы и эксплуатация которых сталкивается со значительными трудностями из-за нехватки запчастей.

Согласно местным источникам, Тайвань хочет продать свои истребители Mirage 2000-5 «третьей стране».

Китай, напоминает The Guardian, никогда не отказывался от применения силы для подчинения Тайваня своему контролю и осуждал Соединенные Штаты за продажу оружия острову. В свою очередь, поддержка Тайваня, в том числе военная — неизменная часть американской внешней политики.

Между тем все стороны гипотетического конфликта начали в регионе тактические учения с боевой стрельбой. На прошлой неделе ВМС США провели учения в Южно-Китайском море, которые, по словам официального представителя ВМС США, «имеют важное значение для обеспечения оперативности и гибкости совместных сил, а также для поддержания свободны и открытости Индо-Тихоокеанского региона».

16 августа гарнизон Народно-освободительной армии Китая, базирующийся в Гонконге, также опубликовал кадры боевой стрельбы на севере и юге Тайваньского пролива. Представитель НОАК, не указывая конкретно на США, заявил, что «некая крупная страна» постоянно предпринимает негативные шаги по тайваньскому вопросу, что послужило неверным сигналом силам «независимости Тайваня».

Помимо этого, по сообщениям тайваньских СМИ, недавно появились кадры совместных тренировок войск ВС США и Тайваня.

Научный сотрудник аналитического центра внешней политики Института Лоуи (Сидней, Австралия) Наташа Кассам заявила, что позиция Пекина является своего рода актом сдерживания и нацелена на то, чтобы избежать военного конфликта «высокого риска».

Китай сигнализирует о своем несогласии с укреплением отношений США с Тайванем и направил по этому поводу сообщение потенциально новой администрации США во главе с Джо Байденом , который исторически поддерживал Тайвань, пишет The Guardian.

«Все более агрессивное поведение Китая предполагает, что возможности Пекина аннексировать Тайвань сокращаются. В прошлом стратегия Пекина включала принудительные меры, военные угрозы, а также экономические стимулы. Похоже, они начинают признавать независимость Тайваня, и сопротивление объединению достигло критической точки», — сказала Кассам.

Недавние комментарии в передовых статьях китайских государственных СМИ и высокопоставленных официальных лиц призвали к ослаблению напряженности в отношениях с США, но возложили вину за возникшие трения и споры на Вашингтон, пишет The Guardian.