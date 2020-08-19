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Российское супероружие назвали слепым 

Lenta.ru 16 минут назад
Вооруженные силы (ВС) России не располагают достаточными техническими средствами для обеспечения целеуказания перспективных гиперзвуковых ракет «Циркон», фактически оставляя подобное российское супероружие «слепым», пишут в «Военно-промышленном курьере» доктор военных наук Константин Сивков и футуролог Максим Калашников.
В публикации отмечается, что точное целеуказание «Циркона» возможно прежде всего при наличии развитых средств морской, воздушной и космической разведки, чем не располагает современная Россия. В частности, авторы утверждают, что одну цель в «значимых для России оперативно важных районах Мирового океана» четверка спутников системы «Лиана» сможет просмотреть только «два раза в сутки с вероятной продолжительностью сеанса не более шести — девяти минут».

«Поэтому в нынешнем состоянии наша система космического наблюдения полноценно обеспечить применение ударных сил флота для борьбы с надводными кораблями не может», — пишут Сивков и Калашников, отмечая, что полноценно эффективной система «Лиана» при текущем составе спутников «может быть при решении задач разведки стационарных наземных объектов».

По мнению авторов, для эффективного решения задач разведки и целеуказания численность спутников системы «Лиана» необходимо увеличить на порядок.
Сивков и Калашников, обращая внимание на недостаточное финансирование средств разведки, саркастически отмечают, что целеуказание для ракет «Калибр» и «Циркон» могли бы обеспечивать, например, священники главного храма ВС России, а также «гадалки с ясновидящими». «Поэтому неудивительно, что нам до сих пор не показали, как российские чудо-ракеты поражают корабли-мишени», — заключают авторы.
В апреле 2020 года ТАСС, ссылаясь на источник, сообщил, что «Циркон» должен быть принят на вооружение в 2022-м.
В мае 2019 года «Известия», ссылаясь на источники, сообщали, что четыре спутника системы «Лиана» позволят «российскому Генштабу наблюдать даже за небольшими объектами по всему миру». В газете утверждалось, что подобная система, спутники которой выводятся на орбиту высотой 1000 километров, способна, в частности, «обнаружить объект размером с автомобиль и при необходимости навести на него системы высокоточного оружия».
В феврале того же года президент России Владимир Путин заявил, что «Циркон», «способный поражать как морские, так и наземные цели», будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров, а оружие получат действующие и строящиеся надводные и подводные корабли, в том числе создаваемые под ракеты «Калибр».
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Комментарии 7
Оружие , Армия , Видео , Войска , Максим Калашников , Константин Сивков , Владимир Путин , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС
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