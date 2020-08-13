«Маршал Шапошников» вышел в Японское море

«В течении суток экипаж и специалисты АО «Центр судоремонта „Дальзавод“» проверили в различных режимах, в том числе на максимальном ходу, работу главной энергетической установки, систем и механизмов корабля. По итогам выхода будет принято решение о сроках проведения последующих этапов испытаний, в частности, взлетов и посадок на палубу фрегата корабельных вертолётов Ка-27», — говорится в сообщении на сайте военного ведомства.