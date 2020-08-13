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Модернизированный «Маршал Шапошников» вышел в Японское море для испытаний 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
«Маршал Шапошников» вышел в Японское море
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» вышел в акваторию Японского моря для продолжения заводских ходовых испытаний, сообщили в Минобороны.

«В течении суток экипаж и специалисты АО «Центр судоремонта „Дальзавод“» проверили в различных режимах, в том числе на максимальном ходу, работу главной энергетической установки, систем и механизмов корабля. По итогам выхода будет принято решение о сроках проведения последующих этапов испытаний, в частности, взлетов и посадок на палубу фрегата корабельных вертолётов Ка-27», — говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

В четверг фрегат «Маршал Шапошников» поставят на специальный стенд для проверки физических полей корабля.
Ремонт с модернизацией фрегата проводится на базе АО «Центр судоремонта „Дальзавод“» во Владивостоке.

«На корабле выполнен ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано новое оборудование. В дополнение к противолодочным и противовоздушным системам он получил на вооружение комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК» и «Уран», а также современное артиллерийское вооружение», — сообщили в Минобороны.

Планируется что до конца текущего года фрегат «Маршал Шапошников» вернется в состав Тихоокеанского флота.
Напомним, 10 июля фрегат «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания после модернизации.
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Оружие , Армия , Министерство обороны , Дальзавод
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