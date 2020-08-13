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Российскому смертоносному «Маркеру» предрекли «сокрушительное фиаско» 

Lenta.ru 14 минут назад
Российский смертоносный робот «Маркер» будет легко уничтожен в бою, пишет «Военно-промышленный курьер».

«Перед нами — реинкарнация танкеток двадцатых годов и начала тридцатых. Техники, которая потерпела сокрушительное фиаско и оказалась тупиковой ветвью развития. Только тут — безэкипажный вариант. Представьте себе этих роботов на поле боя. Они слишком малы, чтобы преодолевать большие препятствия, и крайне уязвимы», — предрекает газета.

Согласно изданию, роботы, подобные «Маркеру», «уничтожаются огнем не пушек, а даже пулеметов и винтовок: их броня слишком тонка. В отличие от пехотинца, танкетка не может укрыться в окопе или воронке от снаряда». «Словом, перед нами — скорее новая тухачевщина, нежели действительно перспективное оружие. Деньги на ветер ради внешнего пропагандистского эффекта», — заключает газета.
Издание напоминает, что тухачевщиной (в честь советского маршала Михаила Тухаческого) считается «вбухивание сумасшедших денег во внешне эффектные, но совершенно бесполезные системы вооружений».
Таким образом в «Военно-промышленном курьере» отреагировали на запланированную на 2021 год готовность «Маркера».
В июле одноименный проект был раскритикован в Popular Mechanics. В публикации американского издания отмечалось, что голосовое управление на поле боя «Маркером» может представлять опасность для гражданского населения. «Опора на вооруженные автономные боевые машины может привести к непредвиденным последствиям, включая жертвы среди гражданского населения», — отметили в Popular Mechanics.
Роботизированная платформа «Маркер» является совместным проектом Фондом перспективных исследований и научно-производственного объединения «Андроидная техника», которое разработало изделие Final Experimental Demonstration Object Research (FEDOR), в августе 2019 года летавшее на Международную космическую станцию. «Маркер» должен уметь работать со стрелковым оружием и уничтожать наземные и воздушные цели, а также получить гранатомет. В перспективе устройство сможет оснащаться беспилотниками.
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Оружие , Армия , Видео , Фонд перспективных исследований
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