Российский МиГ-35 назвали «хромой уткой» в США

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Российский лёгкий истребитель поколения «4++» МиГ-35, созданный в результате модернизации МиГ-29, впервые поднявшегося в воздух 43 года назад, начинает выглядеть как «хромая утка».

Об этом сообщает The Drive. Американское издание отмечает, что спустя почти четыре года после первого полёта МиГ-35 практически не закупается Минобороны России . Куплено всего шесть боевых самолётов, хотя предполагалось, что последуют крупномасштабные закупки. Военные при этом зачастую предпочитают менять устаревающие истребители не на МиГ-35, а на Су-30СМ.

В The Drive считают, что истребитель остаётся боеспособной машиной и Россия ищет на него иностранных покупателей. Однако перспективы масштабных закупок данного самолёта внутри страны издание называет «призрачными», поскольку в мае 2019 года началось серийное производство Су-57.