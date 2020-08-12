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Российский истребитель МиГ-35 в США назвали «хромой уткой» 

News.ru и ещё 1 29 минут назад
Российский МиГ-35 назвали «хромой уткой» в США
Фото: globallookpress.com
Российский лёгкий истребитель поколения «4++» МиГ-35, созданный в результате модернизации МиГ-29, впервые поднявшегося в воздух 43 года назад, начинает выглядеть как «хромая утка».
Об этом сообщает The Drive. Американское издание отмечает, что спустя почти четыре года после первого полёта МиГ-35 практически не закупается Минобороны России. Куплено всего шесть боевых самолётов, хотя предполагалось, что последуют крупномасштабные закупки. Военные при этом зачастую предпочитают менять устаревающие истребители не на МиГ-35, а на Су-30СМ.
В The Drive считают, что истребитель остаётся боеспособной машиной и Россия ищет на него иностранных покупателей. Однако перспективы масштабных закупок данного самолёта внутри страны издание называет «призрачными», поскольку в мае 2019 года началось серийное производство Су-57.
Ранее NEWS.ru сообщал, что главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал, какое именно вооружение в перспективе должен получить истребитель МиГ-35. Это будет новое поколение высокоточного управляемого оружия класса «воздух — поверхность», в том числе и малокалиберные управляемые бомбы. По его словам, к перспективному оружию можно отнести новые неуправляемые ракеты.
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Оружие , Армия , Войска , Виктор Мураховский , Министерство обороны , Журнал "Арсенал отечества" , США
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