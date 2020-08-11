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Forbes сравнил российский ударный беспилотник с американскими 

Газета.Ru и ещё 1 33 минуты назад
Forbes сравнил ударные беспилотники РФ и США
Фото: газета.ру
Американский Forbes проанализировал перспективы развития ударных беспилотных летательных аппаратов в России и Соединенных Штатах.
По данным издания, Россия намерена принять на вооружение тяжелый БПЛА С-70 "Охотник" уже в 2024 году.
Автор публикации отмечает, что данный беспилотник может нести несколько тонн бомбовой нагрузки, причем не только авиабомбы и ракеты класса "воздух-поверхность", но также ракеты "воздух-воздух" и разведывательное оборудование. А конструкция в виде летающего крыла значительно снижает заметность крупногабаритного аппарата.
При сравнении "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, издание отметило, что, в отличие от этого американского, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Однако С-70 уступает X47B, который изначально создавался как ударный беспилотник с элементами стелс-технологий, но со временем "эволюционировал" в разведчика, а затем и вовсе в топливозаправщик.
Еще один разрабатываемый в США аппарат MQ-25 Stingray позиционирует себя как многофункциональный комплекс. Но пока не понятно, когда он будет принят на вооружение. Кроме того, Stingray не обладает малозаметностью, и пока также не ясно, способен ли он участвовать в наступательных операциях.
Последнее сравнение проведено с XQ-28 Valkyrie, долгосрочные испытания которого проходят в США. Автор отмечает, что он также не может похвастаться малозаметностью, и при этом имеет грузоподъемность лишь 450 кг.
Таким образом, издание приходит к заключению, что аналогов российскому малозаметному и обладающему хорошим вооружением "Охотнику" в США пока нет. И, несмотря на то, что Соединенные Штаты приступили к разработке боевых беспилотников раньше, в итоге они могут отстать в этом направлении от России.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Forbes , США
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