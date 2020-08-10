«Охотник»? Россия хочет превосходства

Forbes (США) приводит характеристики российского БПЛА и ищет, но не находит аналогии среди американских аппаратов. Россия планирует ускорить разработку ударного малозаметного беспилотника С-70 «Охотник», тогда как США с аналогичными шагами не торопятся.приводит характеристики российского БПЛА и ищет, но не находит аналогии среди американских аппаратов.

Россия раскрыла планы относительно ускоренной разработки ударного малозаметного беспилотника С-70 «Охотник», и теперь его принятие на вооружение намечено на 2024 год, а не на 2025 год, как планировалось ранее. Это отличается от ситуации в Соединенных Штатах, где реализация планов по разработке и производству такого рода дронов продвигается медленно и осторожно.

Беспилотник «Охотник» разрабатывается на фирме «Сухой» , дочернем предприятии ОАК, а свой первый полет он совершил в августе прошлого года. Это довольно большой летательный аппарат: по данным российского агентства «Интерфакс», он способен взять на борт 6 тысяч тонн (13 тысяч фунтов) бомбовой нагрузки, а радиус его действия составляет почти 5 тысяч километров (3 тысячи миль). Помимо авиационных бомб и ракет воздух-поверхность, этот беспилотник может быть оснащен ракетами класса воздух-воздух, а также разведывательным оборудованием.

По словам Слюсаря, «Охотник» обладает беспрецедентными возможностями с точки зрения радиуса действия и разнообразия вооружений. Его форма в виде летающего крыла свидетельствует о высокой степени малозаметности. В отличие от дрона MQ-9 Peaper, рабочей лошадки Военно-воздушных сил США, «Охотник» разработан для применения в условиях полномасштабных конфликтов, а не в операциях против повстанцев, не обладающих противовоздушной обороной. В этом отношении он больше напоминает проект ударного дрона X47B компании Northrop Grumman. Однако российские разработчики, судя по всему, пошли по совершенно другому пути.

X-47 первоначально был частью проекта Управления перспективных исследовательских проектов ( DARPA Министерства обороны , получившего название «Единая беспилотная боевая воздушная система» (Joint Unmanned Combat Air System), который в 2005 году был передан под совместное управление Военно-морским силам США и Военно-воздушным силам США. Затем Военно-воздушные силы вышли из этого проекта, а командование Военно-морских сил выбрало компанию Northrop Grumman для разработки оснащенного реактивным двигателем и предназначенного для авианосцев ударного беспилотника. Свой первый полет дрон X-47B совершил в 2011 году. Однако в 2015 году у командования военно-воздушных сил США возникли определенные сомнения, и его представители не были убеждены в том, что X-47 подходит для использования в рамках переименованной программы по созданию беспилотного палубного воздушного разведывательного и ударного аппарата (Unmanned Carrier-Launched Airborne Surveillance Strike — UNCLASS).

В тот момент работы над реализацией этого проекта замедлились. Требования программы UNCLASS постоянно снижались, из ударного этот дрона превратился в разведывательный беспилотник с некоторыми ударными возможностями. Кроме того, он получил дополнительную роль как летающий топливозаправщик, а затем эта функция стала у него единственной. Теперь этот проект носит название Палубная воздушная топливозаправочная система (Carrier Based Aerial Refueling System — CBARS). В результате этот аппарат уже перестал рассматриваться как важный вид вооружений и превратился в топливозаправщик. А его прежняя роль была передана не обладающему малозаметностью дрону MQ-25 Stingray компании Boeing , тогда как у X-47B имеются элементы технологии стелс. Первоначально этот дрон имел обозначение RAQ-25 (разведывательная и ударная роль — reconnaissance and attack role), а теперь он получил букву M и стал многофункциональный летательным аппаратом» (multi-mission aircraft). Командование военно-морского флота хочет, чтобы дрон Stingray поступил на службу в 2024 году. Однако вопросы, связанные с модернизацией авианосцев, могут привести к задержке на три года.

Это свидетельствует о том, что, несмотря даже на более ранний старт, Соединенные Штаты могут на финише отстать от России. В то время как «Охотник» будет хорошо вооруженным и малозаметным ударным беспилотником, способным вступить в бой с системами защиты еще до появления в зоне боевых действий пилотируемых самолетов, пока нет ясности даже по вопросу о том, сможет ли Stingray принимать участие в наступательных операциях.

Представители Военно-морских сил США утверждают, что дрон Stingray позволит получить представление о том, как использовать одновременно пилотируемые и беспилотные аппараты, а также уточнить концепцию проведения подобных операций перед тем, как перейти к разработке более продвинутых дронов. Россия, судя по всему, намерена продолжать работу над своим ударным беспилотником, который уже в ближайшее время будет использоваться вместе с российским истребителем Су-57.

Стремление как можно быстрее реализовать этот проект можно считать отражением ситуации на земле, а там Россия в 2019 году уже направила свой боевой робот «Уран-9» в Сирию. Соединенные Штаты отказались использовать свои боевые роботы SWORDS/Talon в боевых операциях, хотя они уже были размещены на театре боевых действий в Ираке в 2007 году. По имеющимся данным, «Уран-9» очень плохо проявил себя в Сирии, однако его разработчики утверждают, что они смогли определить, а затем и устранить все выявленные недостатки. Судя по всему, они предпочитают такой подход: делай быстро, делай ошибки и извлекай опыт.

В то время как Военно-воздушные силы США предпочитают действовать осторожно и проводят долгосрочные испытания значительно меньшего по размеру и не обладающего малозаметностью боевого дрона XQ-28 Valkyrie, этого «надежного ведомого» (loyal wingman) — его грузоподъемность составляет всего 450 килограммов (1000 фунтов), а грузоподъемность «Охотника» — около 6 тонн (13 000 фунтов), Россия, судя по всему, будет поставлять свой ударный беспилотник в регулярные части и извлекать уроки по мере его использования.

«Важно помнить, что нынешняя версия «Охотника» является испытательной лабораторией и демонстратором, а окончательная его версия будет отличатся от той, которая в настоящее время проходит испытания, — отмечает Сэмюэл Бендетт (Samuel Bendett), советник российской программы исследовательского Центра военно-морского анализа (CNA) и специалист в области российских беспилотных боевых систем. — Такие основные характеристики как грузоподъемность, двигатели, электроника и другие элементы будут, вероятно, пересмотрены перед тем, как производитель получит окончательную версию».

Такого рода подход может привести к тому, что этот проект может вернуться на чертежные доски после дорогостоящей катастрофы. Но возможен и такой вариант: после устранения в процессе эксплуатации некоторых ошибок Россия может получить и вывести на международный рынок испытанный в боевых условиях малозаметный беспилотник еще до того, как соперники закончат программу испытаний своих дронов. Судя по всему, Путин не боится идти на риск, когда потенциальный выигрыш может оказаться достаточно большим.