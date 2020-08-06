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Ответ США: американцы показали удар гиперзвуковым блоком C-HGB 

Газета.Ru 20 минут назад
Запуск, полет и удар: США показали гиперзвуковой блок
Фото: Газета.Ru
США показали запуск и полет ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком «Коммон Гиперсоник Глайд Боди» (C-HGB). Президент Дональд Трамп ранее заявил, что цель стрельбы была поражена на расстоянии 36 см от центра мишени. Штаты продолжают разработку перехватчиков гиперзвуковых ракет — Пентагон ранее признавался, что беззащитен перед российскими новейшими вооружениями.
Запуск, полет и удар по цели ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком C-HGB показала Армия США. Ролик был опубликован в Twitter.
Испытания проводились Военно-морскими силами и Армией, пуск произошел с Тихоокеанского ракетного полигона на острове Кауаи на Гавайях. Агентство по противоракетной обороне США планирует использовать данные испытаний для разработки перехватчиков гиперзвукового оружия.
Президент США Дональд Трамп заявлял ранее о высочайшей точности C-HGB — ракета поразила цель на расстоянии 36 см от точно заданных координат мишени.
Открытые данные о глайдере C-HGB свидетельствуют, что он прошел успешные летные испытания в 2011-2017 годах. У ракет, которые Пентагон планирует оснастить данной разработкой, ускорителем выступает твердотопливный носитель.
По словам американских военных, C-HGB способна маневрировать на скорости свыше 6,1 тыс. км/ч по траектории, которую средства противоракетной обороны противника не смогут предугадать.
В феврале 2019 года стало известно, что «в гиперзвуковой клуб» вступает Франция. По данным американских СМИ, Париж запустил программу V-MaX, совместное предприятие Airbus и Safran. В рамках этого проекта идет разработка стратегического ядерного оружия класса «воздух-земля», способного достигать гиперзвуковых скоростей.
Министр обороны Франции Флоранс Парли в январе 2019 года заявила, что компания Ariane Group проведет первые испытания гиперзвукового планера. Скорость V-MaX, согласно планам ученых, должна превышать пять чисел Маха. По мнению экспертов The National Interest, заявленные сроки для создания такого проекта слишком малы.
Планер-ракета будет способен преодолевать любые системы ПРО и маневрировать. Тип боевой части и другие характеристики V-MaX не раскрывались.
Главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский убежден, что пока что у Франции есть только планы, и рассуждать о реальных возможностях Парижа в области гиперзвуковых ударов пока рано.

«Здесь пока не о чем говорить, пока нет изделий, которые поступают на вооружение. В отличие от России. Не хочу гадать. Те опытные образцы, которые США испытывают, известны уже много лет. Пока не ясно, что будет дальше», — подчеркивал он.

В марте министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон ведет более инновационные разработки в области создания гиперзвукового оружия, чем Россия и КНР. По словам министра обороны Соединенных Штатов, гиперзвуковое оружие является одним из главных приоритетов для его ведомства и американской администрации.
При этом за пару дней до его выступления руководитель исследовательских и инженерных программ американского Минобороны Марк Льюис и его заместитель по гиперзвуковым системам Майкл Уайт заявили, что Россия и Китай опередили США в разработке гиперзвукового оружия.
Превосходство России объясняется использованием разработок периода холодной войны, отметил Льюис. Он добавил, что Китай добился результатов в данной сфере за счет вложения значительных средств, несмотря на позднее начало работы.

«Мы всегда по стратегическому оружию догоняли наших, ну, условно скажем, конкурентов», — отметил в начале весны 2020 года Владимир Путин, подчеркнув, что сейчас в России впервые созданы такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире.

В частности, гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальной дальности.

«Теперь они догоняют нас», — добавил он.

Презентация оружия Путиным вызывала огромный резонанс в России и мире, и в вооруженных силах США признали, что защиты от гиперзвукового оружия у них на данный момент нет. При этом спустя год, 20 февраля 2019 года, Путин в своем послании сообщил о новейшей гиперзвуковой ракете «Циркон». Впоследствии в кратчайшие сроки были проведены успешные испытания этой ракеты.
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Комментарии 1
Оружие , Статьи , США , Марк Эспер , Марк Льюис , Майкл Уайт , Виктор Мураховский , Флоранс Парли , Дональд Трамп , Владимир Путин , Министерство обороны , Пентагон , The National Interest , Журнал "Арсенал отечества"
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