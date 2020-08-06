Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты «Ангара-А5М» 

РИА Новости 1 час назад
Раскрыта стоимость изготовления ракеты «Ангара-А5М»
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Стоимость изготовления первой модернизированной ракеты-носителя "Ангара-А5М" для проведения летных испытаний с космодрома Восточный составит 6 миллиардов рублей, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.
В октябре 2019 года генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева Сергей Кузнецов сообщил РИА Новости, что первый старт "Ангары-А5М" с Восточного намечается в конце 2024 года.
В материалах "Роскосмоса" на сайте госзакупкок говорится, что на изготовление первой "Ангары-А5М" в 2023-2024 годах планируется потратить 6,1 миллиарда рублей, второй в 2023-2025 годах — 6,2 миллиарда рублей.
Отмечается, что летные испытания ракеты "Ангара" на Восточном включают три пуска: первый в 2023 году с использованием простой "Ангары-А5", второй и третий в 2024 и 2025 годах с помощью модернизированной "Ангары-А5М".
Ракета "Ангара-А5М" по сравнению с "Ангарой-А5" будет использовать на первой ступени модернизированный двигатель РД-191М. Это позволит ей выводить с Восточного на низкую околоземную орбиту 27,7 тонны вместо 25 тонн, а на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35786 километров) с использованием кислородно-водородного разгонного блока КВТК — 5,1 тонны вместо 4,2 тонны.
"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".
Видео дня. В Сети обсуждают развод Галкина и Пугачевой
Последние новости
В Госдуме оценили слова Лукашенко о "пожаре до Владивостока" В Госдуме оценили слова Лукашенко о "пожаре до Владивостока" Почему взрыв в Бейруте был розовым Почему взрыв в Бейруте был розовым Арендатор трубоукладчика "Фортуна" отказался достраивать "Северный поток-2" Арендатор трубоукладчика "Фортуна" отказался достраивать "Северный поток-2"
Комментарии
Оружие , Армия , Сергей Кузнецов , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Укравшую 2 миллиона пенсий сотрудницу почты осудили
Укравшую 2 миллиона пенсий сотрудницу почты осудили
Израиль и арабские государства устали от Трампа
Израиль и арабские государства устали от Трампа
Для студентов-платников предложили создать механизм распределения
Для студентов-платников предложили создать механизм распределения
Россия отреагировала на доклад США о «пропаганде»
Россия отреагировала на доклад США о «пропаганде»
Видео
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
01:09
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
Происшествия
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
01:08
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
Происшествия
Появилось видео учебных стрельб танкистов в Крыму
00:59
Появилось видео учебных стрельб танкистов в Крыму
Армия
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
01:19
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Происшествия
Появилось видео нарушения Ефремовым условий суда
01:53
Появилось видео нарушения Ефремовым условий суда
Общество
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение