Раскрыта стоимость изготовления ракеты «Ангара-А5М»

Стоимость изготовления первой модернизированной ракеты-носителя "Ангара-А5М" для проведения летных испытаний с космодрома Восточный составит 6 миллиардов рублей, следует из материалов "Роскосмоса" , размещенных на сайте госзакупок.

В октябре 2019 года генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева Сергей Кузнецов сообщил РИА Новости, что первый старт "Ангары-А5М" с Восточного намечается в конце 2024 года.

В материалах "Роскосмоса" на сайте госзакупкок говорится, что на изготовление первой "Ангары-А5М" в 2023-2024 годах планируется потратить 6,1 миллиарда рублей, второй в 2023-2025 годах — 6,2 миллиарда рублей.

Отмечается, что летные испытания ракеты "Ангара" на Восточном включают три пуска: первый в 2023 году с использованием простой "Ангары-А5", второй и третий в 2024 и 2025 годах с помощью модернизированной "Ангары-А5М".

Ракета "Ангара-А5М" по сравнению с "Ангарой-А5" будет использовать на первой ступени модернизированный двигатель РД-191М. Это позволит ей выводить с Восточного на низкую околоземную орбиту 27,7 тонны вместо 25 тонн, а на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35786 километров) с использованием кислородно-водородного разгонного блока КВТК — 5,1 тонны вместо 4,2 тонны.

"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".