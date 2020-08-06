Генсек ООН призвал мир отказаться от ядерного оружия

Соответствующее заявление он сделал в своём видеообращении.

«С самых первых дней своего существования Организация Объединенных Наций признала необходимость полного уничтожения ядерного оружия. Но эта цель всё ещё не достигнута», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что договоры по контролю над ядерным оружием, заключённые в прошлом, в настоящий момент находятся под угрозой ликвидации.