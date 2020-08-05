Вместо С-300: в Европе появятся китайские ЗРК

Сербия приобрела у Китая три батареи зенитной ракетной системы FK-3. Таким образом, поставка Белграду российских С-300, о которой ранее писали СМИ, теперь под вопросом. Примечательно, что купленная сербами китайская ЗРС была создана на основе противоракет С-300. «Газета.Ru» разбирается, что подвигло Сербию к покупке оружия из Китая.

Согласно имеющейся информации, Сербия приобрела три батареи зенитной ракетной системы FK-3, являющейся экспортной версией китайской ЗРС средней дальности последнего поколения HQ-22. Впервые эта ЗРС была продемонстрирована на AIRSHOW CHINA 2016 — Международном аэрокосмическом салоне и выставке аэропортового оборудования в Чжухае.

Сербия стала первым известным покупателем китайской ЗРК. FK-3. Ранее сообщалось, что минобороны Сербии закупило российский ЗРПК «Панцирь-С» и очень хотело закупить зенитную ракетную систему С-400 «Триумф», работу которой сербские военные наблюдали на своей территории во время совместных учений ПВО двух стран, проходивших в Сербии. Однако на российскую систему, по словам президента страны Александра Вучича, «сейчас денег нет», но Сербия «будет копить». Его слова приводит портал Topwar.

Компромиссным и недорогим вариантом для Белграда могла стать покупка российских комплексов С-300ПМУ-2.

Более того, по информации СМИ, Сербия направляла заявку на их поставку в 2021 году еще два года назад, хотя официально эту информацию так и не подтвердили.

«Новые зенитные ракетные системы FK-3, которые мы скоро увидим в Сербии, косвенно воплощают желание значительной части населения нашей страны приобрести С-300», — пишет об этом блог Balkanska bezbednosna mreža.

Это объясняется тем, что китайские ПВО созданы на основе российских С-300, купленных у Москвы в 1990-х годах.

Портал отмечает, что проникновение FK-3 на европейский рынок является особенно ценным для Китая, поскольку ранее такие ЗРК поступали на вооружение лишь союзников Пекина в Юго-Восточной Азии.

HQ-22 — всепогодная зенитная ракетная система средней дальности, предназначенная для уничтожения самолетов, вертолетов, БЛА среднего и тяжелого классов, крылатых ракет и других аэродинамических целей.

Считается, что эта ЗРС имеет высокую степень защиты от помех.

Дальняя граница зоны поражения ЗРС составляет 150-170 км, нижняя граница — 50 м, верхняя — 27 км. Экспортная версия FK-3 имеет следующие характеристики зоны поражения: ближняя граница — 5 км, дальняя — 100 км, нижняя — 50 м и верхняя граница — 27 км.

Каждый зенитный ракетный комплекс FK-3 комплектуется тремя пусковыми установками по четыре транспортно-пусковых контейнера на каждой и способен наводить 12 зенитных управляемых ракет по шести целям одновременно. Головка самонаведения ЗУР — полуактивная радиолокационная.

«Не приходится сомневаться в том, что Китай крайне заинтересован в поставке своей техники на рынки, скажем так, респектабельных стран, в том числе и в государства европейского континента, что автоматически и существенно повышает престиж китайского вооружения», — пояснил «Газете.Ru» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Как отметил собеседник издания, по всей видимости, Китай предложил Сербии очень выгодные финансовые условия для приобретения ЗРС FK-3, а зенитная ракетная система С-400 «Триумф» действительно не дешева.

В случае Белграда, считает специалист, весьма вероятно, что речь идет о нулевом проценте за кредит, который со временем и вовсе станет отрицательным.

Хотя Пекин и совершил за последние 30 лет колоссальный технологический рывок, надежность китайского вооружения и военной техники все же внушает некоторые сомнения, считает Руслан Пухов. К примеру, даже на танковом биатлоне в Кубинке наблюдались отказы китайской бронетанковой техники. И это несмотря на то, что Пекин отправлял в Россию далеко не первые попавшиеся танки со строевых частей.

А что касается зенитной ракетной системы FK-3, то это по большому счету, еще тот кот в мешке, полагает Руслан Пухов. Китайский ЗРК пока еще не участвовал в боях, тем более с высокотехнологичным противником и какой-либо даже самой элементарной статистике по этой системе вооружения попросту нет. К примеру, обнаружили и сопровождали N целей, обстреляли M целей, из них поразили — O целей, израсходовали при этом P зенитных управляемых ракет, а эффективность при этом составила, к примеру, 0,74.

«Сравнивать границы зон поражения различных зенитных ракетных систем — не всегда продуктивное занятие», — считает Руслан Пухов.

По его мнению, тут гораздо более интересны другие характеристики ЗРС. К примеру, как работает контур управления ЗРК, с какими промахами он выводит зенитную управляемую ракету в окрестности цели, какова эффективность воздействия боевой части ЗУР на аэродинамические и баллистические цели.

Наконец, одна из самых главных характеристик любого зенитного ракетного комплекса/системы в настоящее время — его способность выполнять боевые задачи в условиях интенсивного радиопротиводействия со стороны противника. И хотя китайский производитель утверждает, что ЗРС FK-3 имеет высокую степень защиты от организованных помех, на практике, то есть в ходе реальных боевых действий, никто это не проверял.

Помимо всего прочего, настроения в сербской политической элите весьма противоречивы. Значительная ее часть связывает будущее страны исключительно с Западом. До некоторой степени пророссийские настроения отражает президент Сербии Александр Вучич , но в целом логика в плане приобретения тех или иных образцов, похоже, отсутствует.

Казалось бы, если будущее Сербии связывается с Западом, то надо и подтягивать оснащение национальных вооруженных сил к стандартам Североатлантического альянса . Если же есть пророссийский настрой, то закупать вооружение и военную технику у Москвы.

Но Белград покупает «Панцирь» у России, FK-3 — у Китая, а при этом еще и оглядываться на Запад — подобный подход никак не свидетельствует о наличии каких-либо консолидированных настроениях в военно-политическом руководстве Сербии.

«Зенитный ракетный комплекс HQ-22 — развитие старого китайского ЗРК HQ-12, разрабатывавшегося с 1980-х годов в качестве замены для устаревших китайских ЗРК HQ-2 (С-75)», — рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Как отметил собеседник издания, по сравнению с китайскими комплексами HQ-9, разработанными с российской помощью в 1990-е годы и близким по своим возможностям к С-300ПМУ1 и С-300ПМУ2 (в зависимости от модификации), комплексы семейства HQ-12/HQ-22 проще, дешевле и имеют более ограниченные возможности.

В китайских ВВС ими заменяют дивизионы старых комплексов HQ-2 на второстепенных направлениях. Среди их зарубежных покупателей — страны, ставшие крупными получателями китайских кредитов и инвестиций, в том числе Мьянма, Туркменистан и Малайзия, напомнил Василий Кашин.