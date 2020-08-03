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F-16 из Турции подлетели к Еревану на расстояние воздушного удара 

News.ru и ещё 1 1 час назад
F-16 из Турции подлетели рискованно близко к Еревану
Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press
Турецкие истребители F-16 подлетели к столице Армении на расстояние воздушного удара. Максимально близко к Еревану подобрались два самолёта.
Они развернулись лишь тогда, когда расстояние до города составляло 56 км. Об этом сообщает портал avia.pro. Предполагается, что турецкие истребители при данном манёвре могли отработать нанесение воздушного удара по Еревану. Вооружение турецких F-16 позволяет сделать это с такого расстояния.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Польша испугалась размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II рядом с Калининградской областью. Они не будут размещаться на военной базе польского города Мальборк. Также под американские самолёты опасно отдавать базу в Миньск-Мазовецком, что недалеко от Белоруссии.
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Оружие , Армия , Войска , Армения , Ереван , Турция
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