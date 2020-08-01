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Почему США обеспокоены «стратегической конкуренцией» с Россией и Китаем в ядерной сфере 

RT на русском и ещё 5 22 минуты назад
США обеспокоены ядерной конкуренцией с Россией
Фото: Reuters
В Пентагоне ожидают, что в ближайшие десять лет Китай станет «равноценным» конкурентом Соединённых Штатов в ядерной сфере наряду с Россией. Об этом заявил глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард. Эксперты отмечают, что Москва и Пекин действительно добились значительных успехов в модернизации стратегических сил: сегодня Россия сохраняет с Вашингтоном паритет, а Китай формирует полноценную ядерную триаду. В то же время, как подчёркивают аналитики, первоочередная цель «антикитайского алармизма» Пентагона — получить как можно больше бюджетных средств на новые военные программы.
Глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что в ближайшие десять лет в ядерной сфере у Вашингтона будет не один, а два соперника — Россия и Китай. Такой прогноз американский офицер дал в ходе видеоконференции в Институте Митчелла.

«Китай находится на пути к тому, чтобы стать нашим равноценным стратегическим конкурентом к концу десятилетия. Таким образом, впервые в истории у США будут два равных по возможностям конкурента в сфере ядерного вооружения… Мы никогда прежде не сталкивались с такой ситуацией», — сказал Ричард.

По мнению главы Стратегического командования ВС США, в настоящее время усилия Пекина направлены на создание ядерной триады, которая позволяет применять атомное оружие с воздуха, с моря и с земли. По его словам, Китай также совершенствует системы управления войсками.

«США и Минобороны уже почти 30 лет не приходилось рассматривать все вероятные последствия конкуренции с противником, обладающим равным ядерным потенциалом, с точки зрения возможных кризисов и вооружённых конфликтов… Последствия весьма существенны», — добавил Ричард.

Плановая модернизация
Как отмечают аналитики, из слов главы Стратегического командования ВС США следует, что на сегодняшний день США рассматривают Россию как основного конкурента в ядерной области. По словам Ричарда, последние 15 лет РФ занимается модернизацией своих ВС, в том числе стратегических сил.
При этом, с точки зрения экспертов, Россия и США обладают примерно равными по возможностям ядерными силами. Масштабное обновление российского атомного оружия, которое началось в 2000-х годах, было продиктовано главным образом необходимостью плановой замены вооружений новыми образцами военной техники.

«Перевооружение ядерной триады РФ в основном выражается в замене советских образцов, чей гарантийный срок подходит к концу. Хотя на создание отдельных вооружений, в частности гиперзвуковых комплексов, Россию подтолкнули агрессивные американские планы — например, развёртывание системы ПРО вблизи её рубежей», — пояснил в беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Одним из образцов современного российского ядерного оружия является стратегический мобильный ракетный комплекс РС-24 «Ярс», представляющий собой усовершенствованную версию системы «Тополь-М». Он был принят на вооружение РВСН более десяти лет назад.
По словам экспертов, именно с поставок этого комплекса началось масштабное обновление российских стратегических сил. От предшественников «Ярс» отличается повышенной живучестью и устойчивостью системы управления.
Наряду с поставками современных мобильных ракетных комплексов в РФ продолжается модернизация стратегических вооружений шахтного базирования. Так, в конце декабря 2019 года на боевое дежурство полка 13-й ракетной дивизии (Домбаровский, Оренбургская область) заступил комплекс «Авангард», обладающий возможностью маневрировать в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости.
По словам президента РФ Владимира Путина, новейшая система «неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО». Как полагают специалисты, в 13-й ракетной дивизии «Авангард» монтируется на МБР шахтного базирования УР-100Н УТТХ «Стилет» (РС-18А), а через несколько лет будет устанавливаться на ракету РС-28 «Сармат». До 2025 года в РВСН должны быть поставлены более 40 новейших МБР.
Определённых успехов Россия достигла в совершенствовании морского компонента ядерной триады. Речь идёт о реализации программы строительства подводных крейсеров проекта 955А («Борей-А»). Каждый атомоход является носителем 16 МБР «Булава», содержащих от шести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения.
Модернизация воздушного компонента ядерной триады РФ — стратегической авиации — происходит благодаря расширению боевых возможностей бомбардировщиков Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС. Также российская промышленность разрабатывает стелс-самолёт нового поколения — так называемый перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА).

«По официальным данным, к концу прошлого года доля современной техники в стратегических ядерных силах достигла 82%. Это свидетельствует о комплексном обновлении всей ядерной триады РФ. Из главных достижений я бы назвал гиперзвук, «Борей» и морской беспилотник «Посейдон». На мой взгляд, американцы так беспокоятся, потому что сильно отстали на этом поприще», — подчеркнул Михайлов.

«Антикитайский алармизм»
Наряду с Россией серьёзных успехов в перевооружении стратегических сил достигла и КНР, констатируют эксперты. В частности, благодаря поставкам новых баллистических комплексов Народно-освободительная армия Китая (НОАК) смогла усилить возможности наземного компонента ядерной триады. В плановом порядке идёт модернизация атомного флота КНР, отмечают аналитики.

«С американцами можно согласиться в том, что Пекин собирается сформировать полноценную ядерную триаду. Недостающее звено в ней — воздушный компонент. Однако работа по созданию стратегического стелс-самолёта находится на завершающей стадии. Китай скоро получит Xian H-20, который станет современным носителем ракетно-бомбового вооружения, в том числе с ядерной начинкой», — отметил в комментарии RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

По его словам, с массовым вводом в эксплуатацию Xian H-20 Пекин сможет эффективно решать в воздухе задачи стратегического сдерживания США. Сейчас на вооружении ВВС НОАК по-прежнему стоят устаревшие дальние бомбардировщики Xian H-6. Они представляют собой модернизированные версии советского самолёта Ту-16 «Барсук», разработанного в конце 1950-х годов.
По данным источников газеты South China Morning Post, Пекин может представить H-20 на международной выставке China Airshow 2020, которая должна пройти в ноябре этого года в городе Чжухай.
При этом китайские власти не разглашают информацию о характеристиках машины. В свою очередь, в Пентагоне считают, что дальность полёта нового стратегического бомбардировщика НОАК составит 8,5 тыс. км, а весь арсенал самолёта будет скрыт внутри корпуса.
По мнению Вадима Козюлина, Xian H-20 необходим Китаю главным образом для противодействия Соединённым Штатам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где расположено множество американских военных объектов. Также с формированием ядерной триады НОАК получит гипотетическую возможность наносить массированные ответные удары в случае агрессии со стороны потенциального противника.
В настоящее время Китай считается третьей по мощи атомной державой. Тем не менее по количеству ядерных боеголовок НОАК пока сильно уступает российской армии и Вооружённым силам США.
По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в арсенале КНР находятся 320 единиц атомного оружия. При этом Россия обладает 6375 боеголовками (из них развёрнуты 1570), а США — 5800 (из них развёрнуты 1750).

«Я не согласен с утверждением главы Стратегического командования ВС США, что Китай стремится к ядерному паритету и к концу десятилетия достигнет такой же ядерной мощи, какой обладают Соединённые Штаты и Россия. Пекин не ставил это своей целью, хотя, безусловно, превратился в достойного конкурента США в разных областях, в том числе в сфере вооружений», — говорит Козюлин.

По его словам, сегодня Китай обеспокоен растущим военно-политическим давлением Вашингтона, что только подстёгивает НОАК к развитию стратегических сил. «Антикитайский алармизм» Минобороны США Козюлин объясняет извечным стремлением Пентагона получить приоритет при распределении бюджетных средств.
Аналогичной точки зрения придерживается и Александр Михайлов. По его мнению, тактика американских военных заключается в том, чтобы с помощью пропаганды «китайской угрозы» получить как можно больше средств на новые военные программы.

«В США прекрасно понимают, что ядерный паритет с Россией устоялся. С этим ничего не поделать, и теперь за океаном переключились на Китай. Это новая повестка дня, которая необходима для того, чтобы кормить концерны и корпорации, работающие на Пентагон», — заключил Михайлов.

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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Вадим Козюлин , Александр Михайлов , Министерство обороны , Академия военных наук , Пентагон , РВСН , Китай , США
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